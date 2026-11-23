Сообщество GTA 6 постепенно переключает внимание на новых персонажей по мере прохождения сюжета. Если в первые дни после релиза поклонники активно обсуждали Мэнди, то теперь у неё появилась серьёзная конкурентка. Ею стала Вики — готка из клуба Delights, которая успела покорить игроков благодаря хрипловатому голосу и весьма прямолинейной манере общения.

Вики появляется всего в одной небольшой сцене во второй главе, однако этого оказалось достаточно, чтобы привлечь внимание сообщества. Игроки особенно выделяют её необычный тембр и деловой характер. В социальных сетях уже появляются шутливые сообщения о том, что прежняя любимица публики уступила место новой звезде.

«О да, теперь мы все за Вики, я даже не знаю, кто такая Мэнди!» — написал один из поклонников. Подобные комментарии отражают своеобразную смену фаворитов среди игроков: персонаж, который ещё недавно активно обсуждался в сети, постепенно уступает место героине с куда меньшим экранным временем.

У популярности Вики есть и вполне конкретное объяснение. Её озвучила Тэрин Мэннинг — актриса, знакомая зрителям по роли Тиффани «Пенсатуки» Доггетт в сериале «Оранжевый — хит сезона». Именно её характерный голос многие игроки могли узнать практически сразу.

Помимо этого проекта, Мэннинг снималась в сериале «Сыны анархии», а также участвовала в фильмах «Хастл и Флоу» и «8 миля». Для актрисы работа над GTA 6 стала ещё одним появлением в крупном развлекательном проекте, хотя сама Вики занимает в игре совсем немного времени.

История с Вики в очередной раз показывает, насколько быстро сообщество GTA 6 находит поводы для обсуждения даже второстепенных персонажей. Иногда достаточно нескольких реплик и запоминающегося голоса, чтобы небольшая роль превратилась в очередную фанатскую любимицу.