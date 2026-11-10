Метаданные предзагрузки GTA 6 на PS5 раскрыли структуру файлов игры - больше всего места занимают игровой мир и текстуры

Метаданные предзагрузки GTA 6 на PS5 раскрыли подробную структуру файлов игры. Судя по опубликованным данным, самые объёмные категории — игровой мир и текстуры.
Распределение данных в пересчёте на гигабайты выглядит следующим образом:
- Данные игрового мира — 69,27 ГБ;
- Базы текстур — 57,36 ГБ;
- Аудиофайлы — 23,78 ГБ;
- Сюжетный контент — 19,24 ГБ;
- Основные файлы (два крупных блока) — 26,08 ГБ;
- Видеоролики и кат-сцены — 8,83 ГБ;
- Навигационные сетки — 5,82 ГБ;
- Анимации — 4,13 ГБ.
Кроме того, в метаданных упоминаются отдельные пакеты с шейдерами, скриптами, исполняемыми файлами и общими мини-играми.
Важно учитывать, что речь идёт об отдельных записях пакетов, а не о подтверждённом размере финальной установки. Тем не менее данные позволяют заглянуть под капот GTA 6 и оценить, из чего складывается масштаб проекта.
Я думал что больше всего места займут задницы бодипозитивных негритянок)