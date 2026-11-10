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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 292 оценки

Метаданные предзагрузки GTA 6 на PS5 раскрыли структуру файлов игры - больше всего места занимают игровой мир и текстуры

monk70 monk70

Метаданные предзагрузки GTA 6 на PS5 раскрыли подробную структуру файлов игры. Судя по опубликованным данным, самые объёмные категории — игровой мир и текстуры.

Распределение данных в пересчёте на гигабайты выглядит следующим образом:

  • Данные игрового мира — 69,27 ГБ;
  • Базы текстур — 57,36 ГБ;
  • Аудиофайлы — 23,78 ГБ;
  • Сюжетный контент — 19,24 ГБ;
  • Основные файлы (два крупных блока) — 26,08 ГБ;
  • Видеоролики и кат-сцены — 8,83 ГБ;
  • Навигационные сетки — 5,82 ГБ;
  • Анимации — 4,13 ГБ.

Кроме того, в метаданных упоминаются отдельные пакеты с шейдерами, скриптами, исполняемыми файлами и общими мини-играми.

Важно учитывать, что речь идёт об отдельных записях пакетов, а не о подтверждённом размере финальной установки. Тем не менее данные позволяют заглянуть под капот GTA 6 и оценить, из чего складывается масштаб проекта.

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Комментарии:  35
Ваш комментарий
Giggg

Я думал что больше всего места займут задницы бодипозитивных негритянок)

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