Microsoft предлагает взять выходной ради игр перед релизом GTA 6: DJ Khaled выдаёт шуточные справки от "доктора Xbox"

Microsoft запустила необычную рекламную кампанию, призывающую владельцев Xbox взять выходной на работе и посвятить его видеоиграм. Для этого компания привлекла известного музыканта DJ Khaled, который примерил на себя роль «доктора Xbox» (Dr. Xbox) и предлагает геймерам персонализированные шуточные медицинские справки, оправдывающие отсутствие на рабочем месте.

Акция стартовала всего за несколько дней до выхода Grand Theft Auto VI, запланированного на 19 ноября. Примечательно, что Microsoft не упоминает игру Rockstar Games напрямую. Вместо этого компания говорит о «БОЛЬШОЙ неделе для игровой индустрии» и предлагает пользователям остаться дома, отказавшись от рабочих совещаний и бесконечных электронных писем. При этом именно Xbox не стал основной платформой рекламного продвижения GTA 6.

«Доктор Xbox» диагностирует у игроков дефицит витамина G.

В публикации Xbox Wire DJ Khaled утверждает, что геймеры по всему миру страдают от «дефицита витамина G». Среди шуточных симптомов называются судороги в руках от использования контроллера, сны о видеоиграх и беспокойство перед выходом долгожданных новинок. Рекомендованный «курс лечения» предельно прост — взять выходной и посвятить его играм.

Специально для кампании Microsoft запустила сайт DrXbox.com, на котором пользователи могут создавать персонализированные справки от «доктора Xbox». Разумеется, документы носят исключительно юмористический характер и не имеют юридической силы. Компания отдельно предупреждает, что справки не являются настоящими, а Xbox не несёт ответственности, если работодатель не оценит подобную шутку.

GTA VI должна выйти 19 ноября на Xbox Series X|S и PlayStation 5, став крупнейшим релизом в списке игр Microsoft на эту неделю.

Любопытно, что сайт не проверяет, является ли посетитель владельцем Xbox. Поэтому получить шуточное освобождение от работы может даже пользователь ПК, который пока не сможет сыграть в GTA 6 на своей платформе.