Миллионер заявил, что GTA 6 поможет сэкономить $5000 - всё дело в вечерах за игрой

Покупка Grand Theft Auto 6 в день выхода, 19 ноября, якобы может сэкономить игрокам до $5000. Так считает Марк Тилбери — британский предприниматель и миллионер, разбогатевший на продаже игрушек и электроники, а также на создании контента для соцсетей. Сейчас у него почти 20 миллионов подписчиков на разных платформах. Вирусный ролик Тилбери построен вокруг простой идеи: провести вечера в вымышленном штате Леонида за игрой может оказаться значительно дешевле, чем каждый раз отправляться развлекаться куда-нибудь в реальном мире.

В видео Тилбери заходит в британский магазин, берёт демонстрационную копию GTA 6 и начинает подсчёты. Он предполагает, что игра будет стоить $99,99, а прохождение займёт около 80 часов. Получается примерно $1,24 за час развлечения. Если же учитывать побочные задания и исследование огромного открытого мира, стоимость одного часа игрового времени, по его оценке, может снизиться до 50 центов.

Дальше арифметика становится ещё интереснее. Если играть по четыре часа каждый вечер, то 80 часов хватит на 20 вечеров, однако в ролике Тилбери приводит расчёт на 50 ночей. За это время, утверждает он, игрок потратит на GTA 6 всего $99,99. А вот если вместо игры каждый вечер выходить из дома и тратить примерно $100 на еду, напитки и развлечения, общие расходы составят уже $5000. Разница, разумеется, и превращается в заявленную экономию.

Впрочем, автор материала относится к этой финансовой стратегии с явной иронией. Сама идея понятна: если GTA 6 действительно надолго увлечёт игроков, некоторые из них могут реже тратить деньги на походы в бары, рестораны и другие развлечения. Но такой расчёт предполагает, что человек каждый вечер собирался бы потратить ровно $100 вне дома, а игра полностью заменит эти планы. Для многих это довольно сомнительное допущение.

Есть и обратная сторона: массовый выход GTA 6 может обойтись экономике в миллиарды долларов, если огромное количество людей решит взять выходные или отпуск ради игры. Таким образом, пока одни подсчитывают потенциальную экономию на развлечениях, другие предлагают учитывать потери от снижения рабочей активности. В любом случае расчёты Тилбери — скорее вирусная шутка с калькулятором, чем универсальный способ разбогатеть благодаря видеоиграм.