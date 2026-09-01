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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 125 оценок

Мир GTA 6 оказался настолько масштабным, что даже внутри Rockstar вряд ли найдётся человек, знакомый со всеми местами

butcher69 butcher69

Мир GTA 6 оказался настолько масштабным, что даже внутри Rockstar вряд ли найдётся человек, знакомый со всеми его уголками и возможностями. Об этом рассказал Роб Нельсон, соруководитель Rockstar North и руководитель разработки игры, в интервью IGN.

По словам Нельсона, длительный цикл производства и огромное количество созданного контента привели к необычной ситуации: разработчики просто физически не могут знать игру целиком. «Игра настолько огромна, что я не уверен, есть ли в команде хоть кто-то, кто знает её всю целиком», — отметил он.

Заявление прозвучало после недавней демонстрации геймплея GTA 6, которая показала масштаб Вайс-Сити и окружающего мира. В ролике Rockstar продемонстрировала множество занятий, игровых систем и деталей, благодаря которым путешествие Джейсона и Люсии может постоянно менять направление.

При этом речь идёт не только о размерах карты. Судя по словам Нельсона, речь скорее о совокупности всех возможностей и контента, созданных за годы разработки. Масштаб проекта настолько велик, что даже его создатели не способны охватить его целиком.

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Для игроков это может означать особенно богатый опыт исследования: часть деталей и возможностей наверняка будет обнаруживаться уже непосредственно во время прохождения. GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Сколько часов займет прохождение GTA 6 - прохождение сюжета и дополнительная активность в игре
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36
Комментарии:  36
Ваш комментарий
Destroited
Мир GTA 6 оказался настолько масштабным, что даже внутри Rockstar вряд ли найдётся человек

которого не задолбали новости об этой игре

23
Grek028

главное чтобы он опять не оказался пустым как в гта 5 а то получается со времен 4 части ждем нормальную гта, я бы даже предпочел карту как в гта 5 по размеру но чтобы она была живой

9
-zotik-

В 5ке были горы, тут вода)

6
TheDenStark

Даже не представить, что нас ждёт в самой игре, потому что я уверен что нам на выставке показали лишь 10% всего контента от всей игры

4