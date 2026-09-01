Мир GTA 6 оказался настолько масштабным, что даже внутри Rockstar вряд ли найдётся человек, знакомый со всеми местами

Мир GTA 6 оказался настолько масштабным, что даже внутри Rockstar вряд ли найдётся человек, знакомый со всеми его уголками и возможностями. Об этом рассказал Роб Нельсон, соруководитель Rockstar North и руководитель разработки игры, в интервью IGN.

По словам Нельсона, длительный цикл производства и огромное количество созданного контента привели к необычной ситуации: разработчики просто физически не могут знать игру целиком. «Игра настолько огромна, что я не уверен, есть ли в команде хоть кто-то, кто знает её всю целиком», — отметил он.

Заявление прозвучало после недавней демонстрации геймплея GTA 6, которая показала масштаб Вайс-Сити и окружающего мира. В ролике Rockstar продемонстрировала множество занятий, игровых систем и деталей, благодаря которым путешествие Джейсона и Люсии может постоянно менять направление.

При этом речь идёт не только о размерах карты. Судя по словам Нельсона, речь скорее о совокупности всех возможностей и контента, созданных за годы разработки. Масштаб проекта настолько велик, что даже его создатели не способны охватить его целиком.

Для игроков это может означать особенно богатый опыт исследования: часть деталей и возможностей наверняка будет обнаруживаться уже непосредственно во время прохождения. GTA 6 выйдет 19 ноября на PlayStation 5 и Xbox Series X/S.