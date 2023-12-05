Многие кадры из трейлера GTA VI являются отсылками к реальным историям

Как выяснилось, многие кадры показанные в трейлере новой GTA - ни что иное, как воссозданные в игре реальные ситуации и персонажи. Игра ещё не успела выйти, а уже полна "пасхалок".

К тому-же некоторые отсылки прямиком из Майами, который когда-то стал прототипом знаменитой Вайс-Сити. Такое внимание к реальным событиям даёт пищу для размышлений, и возможно в игре стоит ожидать множество подобных эпизодов, а может даже реальные новостные сводки или прочие события, которые перенесут и воссоздадут в GTA.

В любом случае - подобные события будут делать мир более "живым" и интересным.

