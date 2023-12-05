Многие кадры из трейлера GTA VI являются отсылками к реальным историям

Как выяснилось, многие кадры показанные в трейлере новой GTA - ни что иное, как воссозданные в игре реальные ситуации и персонажи. Игра ещё не успела выйти, а уже полна "пасхалок".
К тому-же некоторые отсылки прямиком из Майами, который когда-то стал прототипом знаменитой Вайс-Сити. Такое внимание к реальным событиям даёт пищу для размышлений, и возможно в игре стоит ожидать множество подобных эпизодов, а может даже реальные новостные сводки или прочие события, которые перенесут и воссоздадут в GTA.
В любом случае - подобные события будут делать мир более "живым" и интересным.
бегал черный , а сделали белого ?))) за которым бежит уже черный коп ?
Хотя бы наконец то лица стали нормальные - а не как в 5 - несколько одинаковых рож в разных костюмах и причёсках.
Интересно, будут ли в самой игре подобные референсы
Всмысле, а кадры из трейлера куда денутся?
Так вполне может быть что показанное в трейлере банальный прирендер
кадры идут нахyй
у рк никогда не было прирендеров, это ролик игровой
Зайди на Ютуб канал Рокстар, глянь все трейлеры их игр и найди хоть один с пререндером.
а. сделали девку на крыше кг на 30 побольше, и чувака заправке. понятно...
Ну и что я понял за время существования этой серии?Игра про каких то психов
Я думаю будет такая фишка,как своя страничка в вертуальных соцсетях ГТА 6,и как в реальной жизни,можно будет завести друга,или подругу,делать сэлфи,фотки и снимать видосы на телефон,а потом там выкладывать.