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Grand Theft Auto 6 2025 г.
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 084 оценки

Многие кадры из трейлера GTA VI являются отсылками к реальным историям

NochnoiGid
Новости

Как выяснилось, многие кадры показанные в трейлере новой GTA - ни что иное, как воссозданные в игре реальные ситуации и персонажи. Игра ещё не успела выйти, а уже полна "пасхалок".

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К тому-же некоторые отсылки прямиком из Майами, который когда-то стал прототипом знаменитой Вайс-Сити. Такое внимание к реальным событиям даёт пищу для размышлений, и возможно в игре стоит ожидать множество подобных эпизодов, а может даже реальные новостные сводки или прочие события, которые перенесут и воссоздадут в GTA.

В любом случае - подобные события будут делать мир более "живым" и интересным.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
gliga142

бегал черный , а сделали белого ?))) за которым бежит уже черный коп ?

3
t830x

Хотя бы наконец то лица стали нормальные - а не как в 5 - несколько одинаковых рож в разных костюмах и причёсках.

1
Сорью Аска Ленгли

Интересно, будут ли в самой игре подобные референсы

0
ratte88

Всмысле, а кадры из трейлера куда денутся?

2
Сорью Аска Ленгли ratte88

Так вполне может быть что показанное в трейлере банальный прирендер

1
LenientSawyer ratte88

кадры идут нахyй

-2
deronal Сорью Аска Ленгли

у рк никогда не было прирендеров, это ролик игровой

0
Миханик Шестеренкин Сорью Аска Ленгли

Зайди на Ютуб канал Рокстар, глянь все трейлеры их игр и найди хоть один с пререндером.

0
Biocity

а. сделали девку на крыше кг на 30 побольше, и чувака заправке. понятно...

0
Polisorb

Ну и что я понял за время существования этой серии?Игра про каких то психов

0
Denn378

Я думаю будет такая фишка,как своя страничка в вертуальных соцсетях ГТА 6,и как в реальной жизни,можно будет завести друга,или подругу,делать сэлфи,фотки и снимать видосы на телефон,а потом там выкладывать.

0