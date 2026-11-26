В сети появилась предварительная документация проекта Vice Framework - скриптового фреймворка на языке Lua с горячей перезагрузкой и встроенной консолью для Grand Theft Auto VI. Хотя официальная версия игры для ПК до сих пор не анонсирована, а сама игра недавно вышла только на PlayStation 5 и Xbox Series X|S, разработчик под ником Wolfgang уже готовит инструментарий для запуска пользовательских модификаций. На данном этапе фреймворк находится в активной разработке, а его дебютный публичный релиз с исходным кодом и готовой сборкой запланирован на GitHub.

Как пояснил Wolfgang на Discord-сервере проекта, Vice Framework создается специально под неофициальные рекомпиляции для ПК, а в будущем будет адаптирован и для полноценной компьютерной версии. На сайте проекта уже размещены справочник функций и базовые руководства, однако структура API пока остается предварительной и активно дорабатывается.

Предварительная документация уже есть на сайте, но многое еще меняется - мы обеспечим поддержку всех нативных вызовов игры.

- Wolfgang, разработчик Vice Framework

Ключевой особенностью Vice Framework стала внутриигровая консоль, которая открывается по нажатию F8. Она позволяет вводить выражения на Lua прямо во время геймплея для быстрой проверки идей и управлять файлами с помощью команд refresh, run, reload и stop. При вызове reload среда проверяет измененный скрипт на синтаксические ошибки и перезапускает его с очисткой заспавненных объектов только после успешного парсинга - если же в коде допущена ошибка, старая версия продолжает работать.

На текущий момент документация описывает 72 нативные функции и вспомогательных метода. В примерах уже показаны переключение камеры на вид от 1-го лица с ограничением длительности в тиках, спавн автомобиля Banshee в 5 метрах от героя, вывод координат каждые 60 игровых обновлений и сброс уровня розыска в пределах от 0 до 6. Также в списке значатся функции выдачи оружия, включения неуязвимости для персонажа и транспорта, бесконечных боеприпасов и выносливости, телепортации к метке на карте, управления временем и погодой, а также 3D-инструмент SetPlacementGizmo и интерфейс меню Scaleform.

Одновременно в Discord-сообществе проекта авторы делятся наработками по другим инструментам для изучения ресурсов игры. Так, Wolfgang показал ранний прогресс по просмотрщику моделей персонажей, а разработчик под ником ephemeros трудится над вьювером карты GTA VI с поддержкой ландшафта, мешей, растительности, карт навигации, высот и мини-карты. По словам ephemeros, спутниковые тайлы в изученном билде для Xbox лежат в архивах ttpf по пути data/ttdb/terrain, а карта меню паузы формируется из тайловых мешей в файле levels.rpf без привычного по GTA V словаря текстур ytd. Сейчас этот просмотрщик работает в режиме чтения, но в планах есть добавление редактирования объектов по аналогии с CodeWalker.