Grand Theft Auto VI вышла на консолях с ограничением частоты кадров до 30 FPS, включая PlayStation 5 Pro. Однако компьютерные энтузиасты уже нашли способ применить к игре нейронный рендеринг NVIDIA DLSS 5 и технологию генерации кадров, не дожидаясь официального выхода ПК-версии. Для этого используется консоль PS5, на которой непосредственно запускается игра, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX, обрабатывающая передаваемое с неё изображение.

Моддер под ником Phosphen продемонстрировал работу метода с использованием GeForce RTX 5080 и приложения Veyra с открытым исходным кодом, предназначенного для улучшения видео. Программа поддерживает PS5 Remote Play, позволяя транслировать игровой процесс с консоли на компьютер под управлением Windows без карты видеозахвата. Затем Veyra применяет нейронный рендеринг, улучшение изображения и генерацию кадров, после чего выводит обработанный видеопоток на экран.

В опубликованной демонстрации Phosphen сообщил, что смог получить изображение GTA VI на своём компьютере с частотой около 60 FPS и освещением, обработанным с помощью DLSS 5. При этом сама игра на PlayStation 5 продолжала работать с ограничением в 30 кадров в секунду.

Согласно представленным измерениям, за 80 секунд тестирования было получено 2351 исходное игровое изображение и 4700 обработанных кадров. Таким образом, отображаемая частота увеличилась приблизительно с 29,5 до 59 FPS. На GeForce RTX 5080 обработка одного слоя нейронного рендеринга занимала 4,1 мс, генерация кадров — 1,5 мс, а весь процесс обработки — около 12 мс. Загрузка графического процессора достигала 39%, тогда как показатель 1% Low составил 56,3 FPS.

DLSS 5 обрабатывает видеопоток PS5, а не игровой движок.

Главное отличие этого метода заключается в том, что GTA VI по-прежнему работает примерно при 30 FPS непосредственно на PlayStation 5. Veyra обнаруживает повторяющиеся изображения в видеопотоке с частотой 60 Гц, удаляет дубликаты и создаёт промежуточные кадры, повышая плавность отображаемого видео.

В результате изображение может казаться значительно плавнее, однако игровая симуляция и реакция на действия контроллера остаются привязанными к исходной частоте кадров консоли. Кроме того, использование Remote Play и дополнительной обработки изображения на видеокарте способно увеличить задержку управления.

Veyra предлагает специализированный модуль нейронного рендеринга для видеокарт GeForce RTX 50, а также реализации, созданные сообществом для более старых графических ускорителей RTX. Однако речь не идёт о полноценной интеграции DLSS 5, разработанной Rockstar Games.

Официальная реализация технологии NVIDIA использует информацию непосредственно из игрового движка, включая векторы движения и буферы рендеринга. Приложение, работающее с уже готовым видеопотоком, не имеет доступа к этим данным. Разработчики Veyra также признают, что реализации, созданные сообществом, не эквивалентны официально поддерживаемой DLSS 5 с полноценной интеграцией в игру.

Аналогичные эксперименты появились и на Reddit, где пользователи продемонстрировали видеозаписи GTA VI, обработанные с помощью DLSS 5 и более высоких множителей генерации кадров. Некоторые участники сообщают о появлении шлейфов и размытия при движении, тогда как другие делятся вариантами настройки Remote Play и карт видеозахвата.

Phosphen также опубликовал на GitHub репозиторий с инструкциями, автоматизированной установкой Veyra и готовым профилем для GTA VI. При этом следует учитывать, что опубликованные результаты тестирования частично основаны на обработке уже существующих записей игрового процесса с PlayStation 5.

Таким образом, хотя полноценная компьютерная версия GTA VI пока отсутствует, энтузиасты уже смогли организовать игру через ПК с дополнительной графической обработкой консольного видеопотока.