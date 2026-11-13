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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
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Мошенники заманивают россиян ранней версией GTA 6 ради кражи данных

Лев Левин Лев Левин

Злоумышленники начали рассылать россиянам предложения скачать Grand Theft Auto 6, чтобы начать играть до официального релиза. Под видом ранней версии экшена мошенники распространяют вирусы, способные похитить данные банковских карт и криптокошельков, предупредил РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании «Стахановец» Алексей Миронов.

По словам специалиста, интерес к неофициальным сборкам подогревают слухи о возможном досрочном выходе игры на ПК. Аферисты используют этот ажиотаж: отправляют потенциальным жертвам вредоносные файлы или фишинговые ссылки, замаскированные под предложения скачать раннюю версию GTA 6.

После установки вирус может получить доступ к сохраненным в браузере паролям, платежным данным и криптокошелькам. При этом вредоносная программа способна не вызывать подозрений: как отметил Миронов, игра даже может запуститься, чтобы пользователь не заметил подвоха.

Особенно опасен другой сценарий — установка программы-шифровальщика. Она блокирует доступ к личным файлам на компьютере, после чего преступники требуют деньги за их восстановление.

Эксперт советует не доверять сообщениям о ранних ПК-сборках GTA 6 и скачивать игру только из официальных источников. Также он рекомендует включить двухфакторную аутентификацию на игровых и платежных аккаунтах, внимательно проверять адреса сайтов перед вводом данных и хранить резервные копии важных файлов на отдельном носителе.

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