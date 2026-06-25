Мошонка коня из Red Dead Redemption 2 больше не актуальна: в GTA 6 нашли новую шокирующую деталь

Долгое время непревзойденным эталоном маниакального внимания студии Rockstar к деталям считались яички коня из вестерна Red Dead Redemption 2, физика которых натурально реагировала на понижение температуры окружающей среды и холода. Теперь же, когда появились новые скриншоты Grand Theft Auto 6 в честь старта предзаказов игроки нашли новый эталон. По части излишнего натурализма у конской мошонки появился явно достойный конкурент.

Фанатов GTA 6 взбудоражила на первый взгляд совершенно комичная находка. Внимательные пользователи в покадровом режиме сравнили два скриншота. На обоих кадрах демонстрируется роскошная белая яхта, рассекающая бирюзовые волны штата Леониды. Однако геймеры обратили внимание не на красивую воду или ходовые огни катера: их зацепил помет птиц.

Энтузиасты разглядели, что чайка в одной из сцен реалистично испражнилась прямо на носовую часть яхты, оставив за собой физический, объемный белый след птичьего помета на текстуре корпуса судна! При этом, когда лодку показывают в другой сцене, при иных погодных условиях, этот след отсутствует — что прямо свидетельствует о том, что грязь генерируется динамически, а не просто приклеена геймдизайнером как «запеченная текстура».

Эта микродеталь предсказуемо привела сообщество в восторг. Комментаторы в шутливой форме отдают должное разработчикам, ведь внедрение динамического помета птиц в физику движка открывает перед игрой небывалые горизонты.

- Это новое величие Рокстар! Представьте: вы будете бегать в онлайне в виде моддера-птицы и бомбить людей какахами с небес.

- Я точно застрелю эту маленькую крылатую тварь, если она посмеет нагадить на меня или на мой катер!

Оценить все достоинства новой части Grand Theft Auto можно будет уже осенью. Релиз игры запланирован на 19 ноября для PS5 и Xbox.