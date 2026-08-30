Мостик между играми: В сюжетку GTA 6 заглянет персонаж из GTA Online

События Grand Theft Auto VI развернутся в новом регионе — солнечном штате Леонида (прототип Флориды).
Учитывая смену локации и огромный временной разрыв с прошлым визитом серии в Вайс-Сити, логично ожидать, что каст персонажей будет состоять преимущественно из новых лиц. Однако Rockstar Games не была бы собой, если бы не оставила аккуратную ниточку, связывающую новинку с прошлыми релизами.
Внимательные фанаты и исследователи из сообщества GTA Wiki заметили в свежих материалах по игре знакомую героиню.
Главные детали:
- Возвращение Валентины: В ролик попала персонаж по имени Валентина. Впервые игроки могли познакомиться с ней в GTA Online в рамках крупного обновления Money Fronts.
- Ее роль в сюжете: В показанном фрагменте Валентина нанимает главных героев Джейсона и Люсию в качестве телохранителей для авторитета по имени Андрес де Леон. Именно этот заказ запускает цепочку событий, приводящую к масштабной перестрелке на элитной вечеринке.
- Хитрый ход Rockstar: Появление Валентины выглядит не просто как случайная пасхалка, а как продуманная стратегия. Разработчики активно используют GTA Online для тизеров и плавного подведения аудитории к сюжету и лору шестой части.
Напоминаем, что официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Валентина это, конечно, симпатичная пасхалка для тех, кто задрачивал в Money Fronts, но хочется верить, что этим всё не ограничится. Дайте хотя бы упоминание Майкла или радиопередачу с приветом из Лос-Сантоса! А так приятно, что Rockstar не забывают про общую вселенную.
В ГТА онлайн не играл, даже не знаю кто это такая
Гейтэа 6