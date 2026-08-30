Мостик между играми: В сюжетку GTA 6 заглянет персонаж из GTA Online

События Grand Theft Auto VI развернутся в новом регионе — солнечном штате Леонида (прототип Флориды).

Учитывая смену локации и огромный временной разрыв с прошлым визитом серии в Вайс-Сити, логично ожидать, что каст персонажей будет состоять преимущественно из новых лиц. Однако Rockstar Games не была бы собой, если бы не оставила аккуратную ниточку, связывающую новинку с прошлыми релизами.

Внимательные фанаты и исследователи из сообщества GTA Wiki заметили в свежих материалах по игре знакомую героиню.

Главные детали:

Возвращение Валентины: В ролик попала персонаж по имени Валентина. Впервые игроки могли познакомиться с ней в GTA Online в рамках крупного обновления Money Fronts.

Ее роль в сюжете: В показанном фрагменте Валентина нанимает главных героев Джейсона и Люсию в качестве телохранителей для авторитета по имени Андрес де Леон. Именно этот заказ запускает цепочку событий, приводящую к масштабной перестрелке на элитной вечеринке.

Хитрый ход Rockstar: Появление Валентины выглядит не просто как случайная пасхалка, а как продуманная стратегия. Разработчики активно используют GTA Online для тизеров и плавного подведения аудитории к сюжету и лору шестой части.

Напоминаем, что официальный релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S.