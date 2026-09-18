Мультиплеер GTA 6 может выйти в 2027 году, заявил глава Twitch

Rockstar называет GTA 6 «однопользовательской игрой», однако большинство игроков ожидают, что рано или поздно в ней появится мультиплеер — особенно учитывая огромный успех существующей GTA Online. Но когда именно может выйти онлайн-режим GTA 6? По словам генерального директора Twitch Дэна Клэнси, ждать его стоит в 2027 году.

Об этом Клэнси рассказал в интервью Bloomberg, отметив, что Twitch «много времени провёл в обсуждениях с Rockstar, посвящённых планам компании». По его словам, Twitch также рассчитывает получить большую выгоду от выхода GTA 6: контент-мейкеры наверняка массово перейдут на новую игру и начнут транслировать её на платформе.

Однако Клэнси считает, что ещё более заметный рост аудитории Twitch может произойти в 2027 году — «когда они запустят мультиплеер».

При этом Rockstar пока вообще ничего не сообщала о поддержке мультиплеера в GTA 6. Учитывая, что Клэнси говорит о контактах своих сотрудников с Rockstar, его слова выглядят несколько более убедительно, чем обычные догадки со стороны.

GTA 5 также не получила мультиплеер одновременно с основной игрой. Она вышла 17 сентября 2013 года, а GTA Online стала доступна лишь несколько недель спустя. Если слова Клэнси верны, в случае с GTA 6 промежуток между релизом одиночной игры и онлайн-режимом окажется значительно дольше.

GTA Online за эти годы стала чрезвычайно успешным проектом и принесла Rockstar огромные доходы благодаря микротранзакциям. У игры сформировалась преданная аудитория, состоящая из множества активных игроков. Это, в свою очередь, может создать для Rockstar проблему: убедить фанатов оставить привычную GTA Online и перейти на новую версию будет непросто.

GTA 6 выйдет 19 ноября на PS5 и Xbox Series X|S. Версия для ПК, как ожидается, появится позднее.