24-летний Эдриан Брайант из Джорджии оказался в центре скандала после того, как опубликовал в соцсетях видео, на котором играет в Grand Theft Auto 6 на телевизоре в больничной палате, пока его 25-летняя девушка Отем готовилась родить их второго ребенка. Ролик с подписью "когда твоя девушка вот-вот родит, а Люсия хочет на свидание" набрал почти 2 млн просмотров и вызвал волну возмущения в соцсетях.

Многие пользователи обвинили Брайанта в том, что он поставил видеоигру выше рождения ребенка.

Как мужчина, ну серьезно, брат, ты не мог подождать до дома? Да, игра классная, но такие моменты в жизни гораздо важнее,

— написал один из комментаторов. Однако, как выяснилось, консоль в больницу принесла сама Отем - пара поступила так же и при рождении первого ребенка. По словам Брайанта, медсестры также заинтересовались игрой:

Они на самом деле сидели и смотрели, как я играю, и еще задавали вопросы.

Отем подтвердила в комментариях, что идея привезти Xbox принадлежала ей.

После продолжения критики Брайант опубликовал подборку фотографий с детьми, заявив, что игровая сессия не помешала его отцовским обязанностям.

Не то чтобы мне нужно было кому-то доказывать, но я на самом деле отличный отец и партнер. Я очень люблю обоих своих детей и сделал бы для них все,

— написал он. По его словам, он играл около часа, после чего вместе с мамой смотрел фильмы и включал плейлист с ее любимыми песнями, чтобы помочь ей расслабиться, когда пришло время тужиться. Брайант также заверил, что немедленно отложил бы контроллер, если бы Отем понадобилась его помощь.

GTA 6 вышла 19 ноября и уже заметно повлияла на повседневную жизнь игроков: от школ, отправляющих микроавтобусы за прогульщиками, до фанатов, променявших реальные спортзалы на тренировки в игре.