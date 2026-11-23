Лондонский создатель под псевдонимом Джеймс утверждает, что его ИИ-персонаж по имени Адриана Вега заработала £30 000 за один месяц через платформу подписок Fanvue. Эта цифра основана на его собственных заявлениях, которые приводит New York Post, и не была подтверждена ни самой платформой, ни независимыми аудиторами.

По словам Джеймса, Адриана Вега - это сгенерированный ИИ персонаж, продвигаемый в Instagram и Fanvue, который внешне напоминает Люсию Каминос, одну из двух главных героинь грядущей игры GTA VI от Rockstar Games. При этом сообщается, что изначально он создавал ее с нуля и не задумывал как копию Люсии. Платные подписчики получают доступ к ролевым сессиям в стиле GTA, кастомному контенту и симулированному вниманию от персонажа, вдохновленного игрой.

Заявленный доход не ограничивается одним создателем. Geo News сообщает о совокупном ежемесячном заработке в £52 000 среди трех похожих виртуальных инфлюенсеров, включая Адриану Вегу, однако эти данные также опираются на заявления авторов и платформы, а не на проверенную финансовую отчетность. Люсия Каминос - одна из двух центральных персонажей GTA VI наряду с Джейсоном Дювалем. Ее популярность до релиза игры, вероятно, и подогрела интерес к ИИ-персонажам, созданным на основе ее внешности, хотя прямой причинно-следственной связи имеющиеся отчеты не устанавливают.

История также затрагивает вопрос границ в отношениях. Опрос YouGov среди более чем 4000 взрослых британцев показал, что 6% считают романтические отношения с видеоигровым персонажем изменой, а еще 19% заявили, что им бы это не понравилось, хотя они и не назвали это изменой. Исследователи, на которых ссылается BBC, описывают текущие ИИ-отношения как убедительные иллюзии, а не настоящие двусторонние связи. Пользователи могут испытывать искреннюю эмоциональную привязанность к таким системам, даже если они действуют без собственных намерений или осознания пользователя.