Музыкант из Красноярска вошёл в саундтрек GTA 6 - Лаврутов назвал это главным событием своей карьеры

Саундтрек Grand Theft Auto VI пополнится музыкой российского исполнителя. О своём участии в одном из самых ожидаемых релизов индустрии сообщил Дмитрий Лаврутов, выступающий под творческим псевдонимом Lavrutov.

В своём сообщении он признался, что никогда не мог представить, что его композиции однажды прозвучат в игре, которой он восхищался долгие годы.

«Я невероятно счастлив, благодарен и горд за эту возможность», — написал Лаврутов, отметив, что участие в проекте стало для него по-настоящему значимым событием.

Дмитрий Лаврутов родился в Красноярске, а в последние годы живёт и работает в Буэнос-Айресе. Его музыка сочетает элементы альтернативного R&B, лоу-фая и кинематографического звучания. В своих композициях музыкант часто обращается к темам памяти, одиночества и личных переживаний.

Для серии Grand Theft Auto музыкальное сопровождение традиционно играет особую роль и нередко становится отдельным культурным явлением. После выхода первого трейлера GTA 6 композиция Love Is a Long Road Тома Петти получила многократный рост прослушиваний на стриминговых сервисах, что ещё раз продемонстрировало влияние франшизы на музыкальную индустрию.

Участие Lavrutov в саундтреке GTA 6 стало редким примером того, как музыкант с российскими корнями оказывается частью одного из крупнейших игровых проектов современности. Релиз Grand Theft Auto VI запланирован на 19 ноября 2026 года, а предзаказы стартуют 25 июня.