"Мы не пытались делать громких заявлений": сценарист Rockstar объяснил непростой бэкграунд Джейсона в GTA 6

Разработчики достаточно охотно рассказывают про Люсию и ее характер, а вот о втором главном герое делятся подробностями не так охотно. По крайней мере, про бэкграунд Джейсона авторы рассказывают редко. Однако в недавней беседе с журналистами старший вице-президент Rockstar Games Руперт Хамфрис раскрыл детали биографии героя и объяснил, почему студия не стала делать из его службы в армии социальный манифест.

Ранее разработчики лишь вскользь упоминали предысторию персонажа. По задумке авторов, Джейсон вырос среди аферистов и мелких жуликов, а попытка сбежать от проблемного криминального окружения привела его в ряды вооруженных сил США. Однако после армейской службы он вновь вернулся к привычному ремеслу, связавшись с местными наркокурьерами, пока встреча с Люсией окончательно не перевернула его жизнь.

Отвечая на вопрос журналистов о том, закладывали ли сценаристы в образ бывшего военного критику классового расслоения и проблем в Америке, Хамфрис подчеркнул, что команда избегала нравоучений:

Мы не хотели делать никаких громких заявлений с помощью предыстории Джейсона. Нужно понимать, что на те крайние меры, на которые он идет — контрабанду наркотиков, вооруженные ограбления банков и прочее, — его толкают исключительно материальные обстоятельства. Но решать, вынужденная ли это мера или же его личный осознанный выбор из-за того, что его психика устроена иначе, чем у обычных людей, предстоит самому игроку.

Сценарист отметил, что в прошлых частях серии Rockstar нередко использовала главных героев как инструмент острой социальной сатиры: история Нико Беллика в GTA 4 деконструировала иллюзию «американской мечты», а цинизм GTA 5 гиперболизировал пороки общества потребления. В случае с Джейсоном авторы сосредоточились на личной драме человека, зажатого в тиски бедности и криминального окружения, оставив моральную оценку его поступков на усмотрение пользователей.

Релиз Grand Theft Auto 6 состоится 19 ноября 2026 года на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.