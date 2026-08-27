"Мы нервничаем!" - Rockstar признаёт огромное давление перед выходом GTA 6

Rockstar Games прекрасно понимает, какие ожидания окружают GTA 6. Каждая новая деталь игры моментально становится предметом обсуждений, а сама серия давно вышла за пределы игровой индустрии и превратилась в глобальное культурное явление. В студии признают, что осознают масштаб ответственности, хотя стараются не позволять этому давлению влиять на разработку.

В интервью IGN соруководитель Rockstar North Роб Нельсон с юмором отреагировал на замечание о том, что вокруг каждой новой Grand Theft Auto возникает огромное общественное внимание. «Никакого давления», — пошутил разработчик, после чего признался, что старается слишком много об этом не думать.

По словам Нельсона, главная задача команды заключается в том, чтобы сделать GTA 6 заметным шагом вперёд относительно предыдущих игр Rockstar, но при этом сохранить знакомое игрокам ощущение серии. И судя по словам разработчика, именно стремление превзойти самих себя создаёт для команды наиболее сильное давление.

«Сколько бы давления мы ни испытывали со стороны, я не думаю, что оно сравнится с тем давлением, которое мы сами на себя оказываем как команда. Все хотят, чтобы всё было идеально. Мы нервничаем!» — рассказал Нельсон.

При этом в Rockstar не скрывают и своего энтузиазма. Команда ждёт реакции игроков на новые материалы, а затем и на саму игру. Особенно разработчиков впечатляет масштаб и плотность мира GTA 6: количество транспорта, население и реакции NPC на действия игрока, по словам Нельсона, должны сделать Леониду гораздо более насыщенной и реалистичной.

Именно это становится одной из главных ставок Rockstar. GTA 6 должна не просто предложить новую криминальную историю, а создать мир, который постоянно реагирует на присутствие игрока и способен удивлять его деталями.

Дополнительным фактором давления остаются и коммерческие ожидания. Игра выйдет 19 ноября, а глава Take-Two уже заявлял, что значительная часть покупателей предпочитает более дорогую версию за 100 долларов. На этом фоне слова Нельсона о внутреннем стремлении Rockstar сделать всё идеально выглядят вполне закономерно: после стольких лет ожидания от студии ждут не просто ещё одной Grand Theft Auto, а новой планки для всей серии.