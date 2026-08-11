"Мы заслуживаем быть независимыми": Take-Two не хочет, чтобы её купила Netflix или какая-либо другая компания

Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two, пояснил, что компания в настоящее время не заинтересована в поглощении ни Netflix, с которым у неё сложились прекрасные отношения на протяжении многих лет, ни другими потенциальными покупателями.

Как известно, стриминговый сервис проведёт предварительный показ GTA 6 27 августа. Сотрудничество между двумя компаниями не ново: GTA Trilogy и Red Dead Redemption уже были добавлены в каталог Netflix Games в результате консолидированных коммерческих соглашений.

В интервью CNBC Зельник объяснил, что недавние шаги подтверждают стремление Netflix укрепить свои позиции в индустрии видеоигр, чтобы расширить свою абонентскую базу.

Они наняли талантливых и опытных руководителей в сфере интерактивных развлечений, и мы заключили с ними несколько сделок: мы распространили множество игр на платформе Netflix. Думаю, ни для кого не секрет, что их цель — иметь как можно больше подписчиков и предлагать им лучшие развлечения. Поэтому логично, что они решили выйти на рынок видеоигр.

Интервьюер Эндрю Росс Соркин спросил его, не хочет ли Netflix приобрести компанию в этой индустрии, чтобы ускорить свою экспансию, и не может ли этой компанией стать Take-Two. Зельник ответил, что Netflix исторически неохотно совершал крупные приобретения, и что Take-Two в любом случае не заинтересована в поглощении.

Вам придётся спросить у со-генеральных директоров Теда Сарандоса и Грега Питерса, а не у меня, в каком направлении они намерены двигаться с этим проектом. Исторически Netflix не совершала крупных приобретений. Компания развивалась органически и добилась отличных результатов.



Что касается нас, я не знаю. Мы очень гордимся тем, как построили эту компанию независимо. Сейчас мы — крупнейшая публичная компания в индустрии, полностью посвящённая играм. Мы ожидаем, что в этом году наша выручка превысит 8 миллиардов долларов. Мы получаем доход каждый год. Я не хочу, чтобы вы думали, что это легко или предсказуемо; нам приходится вставать каждое утро и добиваться этого. Но я думаю, что если кто и заслуживает оставаться независимой компанией, так это мы.

Напоминаем, что презентация GTA 6 состоится на Netflix 27 августа. Позже она также будет доступна на YouTube-канале Rockstar Games.