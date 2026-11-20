Grand Theft Auto VI получила практически единодушное одобрение критиков, а её средний балл на Metacritic достиг 99. Однако на фоне восторженных рецензий канадский журналист Патрик О'Рурк напомнил, что отношения с Rockstar Games могут осложниться даже из-за вполне благожелательной критики. По его словам, студия прекратила общаться с ним после обзора Grand Theft Auto V, опубликованного ещё в 2013 году.

В то время О'Рурк работал в крупной канадской газетной сети и входил в число журналистов, которым Rockstar предоставляла пресс-копии своих игр до официального релиза. Его рецензия на GTA 5 была положительной, однако автор отметил, что сюжет новой части показался ему менее интересным, чем история Grand Theft Auto IV. Именно после публикации этого материала, утверждает журналист, представители компании больше ни разу с ним не связывались, а доступ к предварительным копиям игр для него закончился.

О'Рурк отдельно подчеркнул, что не считает, будто Rockstar платила журналистам или игровым изданиям за положительные рецензии на GTA 6. По его словам, в традиционных игровых СМИ подобная практика действительно не распространена. При этом он проводит границу между редакционными обзорами и рекламными материалами от контент-мейкеров, которые представляют собой совершенно другую историю. Однако он допускает, что небольшие издания сознательно смягчили критику новой части, опасаясь потерять расположение крупнейшего издателя игровой индустрии и лишиться возможности получать будущие пресс-копии.

При этом сам О'Рурк не собирается игнорировать GTA 6. Он уже начал знакомство с игрой и после первых двух часов остался доволен увиденным. Журналист похвалил графику, отметил приятные элементы симуляции, напоминающие Red Dead Redemption 2, и рассказал, что даже успел покрасить собственный дом.

История О'Рурка не доказывает, что Rockstar каким-либо образом влияет на оценки GTA 6 или требует от журналистов положительных рецензий. Однако она напоминает о другой стороне индустрии: отношения издателей с прессой могут зависеть не только от качества обзоров, но и от готовности редакций высказывать неудобные мнения. На фоне рекордного приёма новой Grand Theft Auto этот вопрос вновь становится особенно актуальным.