На фоне роста цен на бензин и продукты питания GTA 6 за 80 долларов - это "выгодная сделка", считает глава Take-Two

Для многих цена GTA 6 может показаться абсурдной, однако Штраус Зельник, генеральный директор Take-Two Interactive, считает, что эта игра — по-настоящему выгодное вложение.

В интервью телеканалу CNBC руководитель компании обосновал стоимость базового издания в 80 долларов (для рынка США), заявив, что объем игрового процесса в серии Grand Theft Auto полностью оправдывает затраты.

Зельник признал, что инфляция и рост цен на товары первой необходимости серьёзно сказываются на бюджетах потребителей. По его словам, расходы на продукты питания и топливо продолжат влиять на покупательские решения в предрождественский период — и индустрия развлечений также ощутит на себе это давление.

Потребители сейчас находятся в непростом положении. Это тяжёлые времена. Инфляция ударила по обычным людям: подорожали продукты, выросли цены на топливо. Все это ложится тяжёлым бременем на кошельки.

Аргумент генерального директора заключается в том, что мало какие виды развлечений могут предложить столько же часов удовольствия за ту же цену, что и видеоигры. В качестве примера Зельник привел GTA 5, отметив, что в ней можно провести сотни часов, исследуя Лос-Сантос, и при этом игра не надоест.

Даже короткая игра предлагает как минимум десять часов развлечения. В Grand Theft Auto 5 можно играть сотни часов — и она не наскучит. Посмотрим, как аудитория воспримет GTA 6, но я уверен, что этой игрой можно будет наслаждаться невероятно долго.

Базовая версия GTA 6 стоит 80 долларов, а издание Ultimate Edition, включающее разнообразный дополнительный внутриигровой контент, — 100 долларов. Для сравнения: GTA 5 в 2013 году вышла по цене 60 долларов; с учётом инфляции эта сумма сегодня эквивалентна примерно 85 долларам. Зельник неоднократно подчёркивал этот факт, объясняя, почему GTA 6 на самом деле является весьма выгодным предложением. Он также отметил, что компания Rockstar могла бы установить на GTA 6 ещё более высокую цену, но решила этого не делать, чтобы игра стала доступна как можно большему числу пользователей.

Релиз GTA 6 состоится 19 ноября на консолях PS5 и Xbox Series X|S.