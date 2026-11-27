Энтузиасты впервые продемонстрировали работающий мультиплеер GTA VI на ПК. Участник группы TeK опубликовал в X видео, на котором несколько игроков и автомобили одновременно находятся в игровом мире. Также работает голосовой чат с привязкой к расстоянию — игроки слышат тех, кто находится поблизости.

По данным PortWatch, подлинность записи подтверждена. Сборка выдаёт стабильные 25–30 кадров в секунду и представляет собой приватную модификацию версии CGBJ, основанной на сборках VIctory и XCL. В одиночном режиме она обеспечивает в среднем 25 FPS.

До этого все известные сборки GTA VI для ПК поддерживали только сюжетный режим. Теперь же разработчикам удалось наладить синхронизацию игроков и транспорта между отдельными копиями игры. При этом работа над мультиплеером находится на ранней стадии.

Попробовать сборку пока нельзя: её код остаётся закрытым. По этой же причине она ещё не получила отдельную оценку в рейтинге PortWatch.