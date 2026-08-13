На российский рынок вышел планшет HONOR Pad X9b Max - от 29 990 рублей

У планшета крупный матовый экран, большая батарея и стереозвук IMAX Enhanced.

HONOR

HONOR Pad X9b Max получил 13-дюймовый LCD-экран с матовым покрытием, разрешением 2500 на 1560 пикселей, кадровой частотой 60 или 120 Гц и яркостью 700 нит. Сзади камера на 5 Мп с диафрагмой f/2.2. Для селфи предусмотрен датчик на 5 Мп с такой же диафрагмой.

Аппаратная основа 8-ядерный чип Snapdragon 6s 4G Gen 2 с частотой работы 2,9 ГГц. Работает он в паре с 4 или 6 ГБ ОЗУ. Емкость накопителя 128 или 256 ГБ. Есть слот для карты microSD (до 2 ТБ). Батарея крупная, на 10 100 мА*ч.

Планшет имеет модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Габариты 297,6 на 192,7 на 6,7 мм, вес 618 грамм. Расцветка одна, серая. Предусмотрены функции на основе ИИ. Цена от 29 990 до 39 990 рублей. Планшет поддерживает работу со стилусом и клавиатурой.