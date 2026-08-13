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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 2 983 оценки

На российский рынок вышел планшет HONOR Pad X9b Max - от 29 990 рублей

Simple Jack Simple Jack

У планшета крупный матовый экран, большая батарея и стереозвук IMAX Enhanced.

HONOR

HONOR Pad X9b Max получил 13-дюймовый LCD-экран с матовым покрытием, разрешением 2500 на 1560 пикселей, кадровой частотой 60 или 120 Гц и яркостью 700 нит. Сзади камера на 5 Мп с диафрагмой f/2.2. Для селфи предусмотрен датчик на 5 Мп с такой же диафрагмой.

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Аппаратная основа 8-ядерный чип Snapdragon 6s 4G Gen 2 с частотой работы 2,9 ГГц. Работает он в паре с 4 или 6 ГБ ОЗУ. Емкость накопителя 128 или 256 ГБ. Есть слот для карты microSD (до 2 ТБ). Батарея крупная, на 10 100 мА*ч.

Планшет имеет модули Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1. Габариты 297,6 на 192,7 на 6,7 мм, вес 618 грамм. Расцветка одна, серая. Предусмотрены функции на основе ИИ. Цена от 29 990 до 39 990 рублей. Планшет поддерживает работу со стилусом и клавиатурой.

Слухи 391 Кино и сериалы 2
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Комментарии:  6
Ваш комментарий
Grek028

они даже бу приставку купить не могут какой им хонор

3
Андрей Зеленый

причём тут жта6??

2
Air72ru

Я не понял. Почему ни слова о ГТА 6 в ветке ГТА 6 ??

1