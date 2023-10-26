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Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 765 оценок

На сайте Metacritic появилась страница Grand Theft Auto 6

butcher69
Новости

Grand Theft Auto 6 - одна из самых ожидаемых игр в истории, и фанаты буквально уничтожают себя своим ажиотажем. Официальное подтверждение об игре появилось в начале 2022 года. В течение всего прошлого года Rockstar Games вскользь упоминала о ней и отмечала, что Red Dead Online перестанет получать новые крупные обновления, чтобы направить ресурсы на разработку GTA 6. После этого произошла большая утечка, в результате которой в сети появилось более часа видеозаписей из игры. Это был редкий взгляд на разработку масштабной игры, который показал, что мы получим двух играбельных главных героев, возвращение в Vice City и многое другое.

Поклонники ожидают анонса игры уже в этом месяце, но от Rockstar Games не поступало ни слова о чем-либо подобном. Однако все эти мелочи продолжают появляться, и фанаты убеждают себя в том, что это что-то значит. Вполне вероятно, что большинство из них вообще ничего не значат, но, тем не менее... мы будем продолжать строить догадки, пока Rockstar не прекратит мучения.

Последним лакомым кусочком стало то, что на сайте Metacritic, известном своими оценками, появилась страница для Grand Theft Auto VI. Многие восприняли это как знак того, что Metacritic готовит трейлер или какую-то другую новость. Однако если быть до конца честными, то Metacritic, скорее всего, не имеет ни малейшего представления об этом. Это не тот сайт, который действительно следит за такими вещами. Rockstar Games также держит все в секрете, и, учитывая, что многие ждали этого анонса годами, скорее всего, мало кто, кроме маркетинговой команды компании, узнает о нем раньше времени.

Состоится ли анонс GTA 6 в этом году? Никто не знает. Take-Two Interactive прогнозирует резкий скачок доходов с весны следующего года до весны 2025 г., поэтому релиз в это время был бы вполне логичен. В начале ноября компания проведет телефонный разговор о прибылях и убытках, так что, возможно, в это время мы узнаем больше.

104
75
Комментарии: 75
Ваш комментарий
dostalker

харе тянуть хвост за яйца с котом

37
TAPAKAH222

Что, так не терпится поиграть в ЖТА? Игра ещё не вышла, но уже сейчас можно уверенно сказать, что у игры на старте будут проблемы с оптимизацией и игроки будут ставить на Metacritic низкие оценки, ведь "графика такая же как в прошлой части, а требования как у современных ААА-игр".

-34
dostalker TAPAKAH222

прикинь, не терпится

баги и оптимизация это уже фишка современных игр

вся надежда что соснльки сделают бета тест а пк бояре как обычно будут ждать результата

15
Вонави Иванов dostalker

Ненавижу ждать. Но иногда приходится, консольки то нет.

1
Sneaky Pete

ну выйдет и выйдет. можно подумать игра века какая нить. Очередной "старфилд"

1
Вершина Эволюции TAPAKAH222

Графика будет на десять лет опережать пространственно-временной континуум

0
Rey4rtRO
27
KANSERVATOR

год ждать затем на пк и ещё 1-2 года на торренте((( поиграем к 2027-30 году в гта 6

-13
JustA_NiceGuy KANSERVATOR

Щас бы гта с торрента качать, когда такое можно и купить.

-8
matavashi25

Ирония в том, что у меня Series S...

0
Old2000s JustA_NiceGuy

База

-2
Oleg1500jk

Да никто и не сомневался, что консольки снова идут первыми.

0
Саня Цукино Усаги

Я бы не стал так радоваться.

Уже сегодня появилась страница Half-Life 3 на Metacritic, так что выводы делайте

19
KANSERVATOR

2025 год будет насыщенным на игры

0
igor lvov

А Starfield 2 еще нет? :))))

0
Styllezzy KANSERVATOR

STALKER 2 выйдет 2025? =)

0
azusuguwa Styllezzy

они уже ждалкер 3 делают

0
Sneaky Pete igor lvov

а Зачем ?) Там 1000 планет - dlc на 10 дет вперёд можно делать

0
samosan

Ага,а ещё там указано,что она выйдет только на боксе и пс5, без пк,так что лучше подождать официального анонса и не разводить срачи раньше времени.

15
Understanding the Truth

Ну сперва игра на консоли выйдет, как это было с прошлой игрой

15
Footmob

Очевидно же, что, как было со всеми предыдущими частями, так будет и с GTA 6 - сначала на консолях, через полгода-год - на ПК.

2
samosan Understanding the Truth

Но там разница была два года у гта 5 и чуть больше года у рдр 2,что весьма много.

6
Understanding the Truth samosan

И что это меняет, пекари пару лет потерпят, Коккстар любит считать денюжки

6
TAPAKAH222

Ну, вот... "ПК-бояре" побегут негодовать, а место уже готово.

-5
Agent Qracle

Ппц, страшно представить че случится с инетом в день анонса

3
KOCMOC42

Троллинг от фаната

1
igor lvov

Достали уже своим пиаром! Каждый пук мусолят! .........Один поц недавно, помнится то же нас дозированно кормил сказками про НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ КОСМОСА! .........Итог всем известен! :))) ПОКАЗЫВАЙТЕ

1
Леший3

ну че поделаешь .. на то и пиар и реклама)) как было с тем же киберпуком)))))XD

0
211186

И там уже рецензии есть и оценка 1000 из 100 баллов

1
Pavlissimus

Если верить пикче с реддита, чаще всего, их игры выходили в конце октября, и абсолютно всегда - во вторник.

1
BadKazzka

Смотришь на эти даты и плачешь... Вай-Сити 2002 года, через два года выходит Сан-Андреас, ещё через 4 года ГТА 4, и через 5 лет уже ГТА 5, а с ГТА 6 ещё даже анонса не было, хотя прошло "всего-то" 10 лет...

2
GrafBigMak

значит 31 октября во вторник всё возможно?

2
Banzai66

Снова те же грабли. Консоли всегда тормозили геймдев. 9му поколению уже почти 4 года. А если роки ещё и на 8е захотят выпустить.

Уровня техдемки матрицы на анриле, не получим, жаль.

0
DeBrayne

Ну начнем с того, что гта не будет на прошлом поколении, просто железо не вытянет. А про тормозить, рокстар изначально свои игры выпускает на консолях, а после портирует на пк. И чем консоли тормозят геймдев? Большинство людей мощные пк с ртх позволить себе не может, получается те у кого пк с 1080 тоже тормозят геймдев?

0
Banzai66 DeBrayne

Ну из прошлого опыта бокс 360, пс3, так было. Сейчас можно было целится на текущее железо ртх3000 и оперативку в 32гб+. Хорошо , что в консолях накопители быстрые теперь, тоже могла быть затыка.

Ещё со времён пс2 были мечты у всех, что след поколение это фотореалистичная графика. Но воз и ныне там. Плюс на пк это порт как не крути, и хорошо если не индуский аутсорс. Я к тому, что некстгена не происходит уже 15 лет и я считаю причина в консолях, т.к пк все же свободная по железу платформа.

0
Andyexp

"Консоли всегда тормозили геймдев" - это ждунам всегда так кажется, а разрабы как никуда не спешили, так и не спешат. Консоли наоборот их спасение от прогресса в играх+ онлайн дрочильня ввиде gta onlain.... Им так удобнее!

-1
DeBrayne Banzai66

У тебя все равно будут люди с gtx 1060 и это будет большинство. Разрабы не будут делать ААА игры под небольшое количество людей у которых последние видеокарты, которые тянут трассировку пути. Так что не в консолях дело. К тому же быстрые загрузки появились, как фича на консолях и только потом на пк появилась технология, которая позволяет также быстро загружать игры(название подзабыл). Дело не в консолях, а в компаниях, которые неохотно пробуют что-то новое

0
igor lvov

GTA 6,7,8,9...........фигня всё это для детей! ГОЛЛУМ 2 вот, что ждать надо! :)

0
Sneaky Pete

Я жду dlc на старфилд ) играть, я конечно , в это не буду )

0
Безумная Макс

а еще там есть страница half life 3 . Прекрасная новость .Очень нужная

0
Sneaky Pete

На фоне выхода последних крупных игр - ждать что то приличное - это фантастика

0
Антон Березенцев

Рокстар всех кинули! С Хэллоуином Братья! Вот что за анонс нас ждал! Я В АХУ.

0
Anthony 17

Я в АХУ что так много людей до сих пор от них чего-то ещё ждёт и верит в то что гта 6 будет. Ну дураков жизнь ничему не учит, жди теперь на март.

2
ValSpain

а они что то обещали? твои ожидания твои проблемы

-1
ReFun Anthony 17

Так гта 6 то будет, другой вопрос в каком исполнении.

0
TSoft

Там версия ПК не показан странно

-1
Tiktotayou124

Странно было бы, если бы она показывалась несмотря на то, что рокстар всегда выпускает изначально свои игры на консолях.

1
Jimbo_1347

GTA 6 конечно ждём, но лучше пусть сделают анонс за год до выхода игры, а не так как принято сейчас: анонс тизера(ждём 2 месяца), тизер, анонс трейлера игры(ждём полгода), трейлер игры (без даты выхода), анонс тизера второго трейлера, тизер 2 трейлера и так далее... И игру можно ждать 5-6 лет... Надо просто анонсировать игру и максимум через год её выпускать, а то будет как со свитками 6.

PS Даже если не будет нормальной оптимизации на старте, Рокстар пока не успела себя зарекомендовать плохой командой, и, скорее всего, всё допилят и исправят. Но есть смутные ощущения, что они хотят уйти в сторону онлайн дро..ильни с донатами и другим выкачиванием денег.(буд рад ошибиться).

-1
BadKazzka
Рокстар пока не успела себя зарекомендовать плохой командой

В том-то и проблема, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition ужасная оптимизация и халтура для заработка денег на фанатах, плюс разбирательства с мододелами, и куча багов на релизе. Не так давно вышла RDR 1 Ремастер, и даже 60 фпс не завезли, графику оставили практически прежней, за то 50 или 60 баксов "давай сюда". В Рокстар уже давно сидят не те ребята, которые любили рисковать и поднимать шумиху, скандалы вокруг своих игр, остались только пузатые дядьки с чемоданами.

0
CURiOSiTY7

ждать ещё 3 года

мне сказал дядя он работает в ркстр

-1
KeNyAS

Дизлайк и ты ЛОХ)) вопросы игра выйдет 26 числа? Вышла же все так говорили) дизлайк и ты ЛОХ ставь быстро дизлайк)))

-1
TAPAKAH222

Правильно. Надо заранее подготовить отхожее место...

-3
Сергей23235

Сегодня к вечеру будет, ролик и анонс

-3
Anthony 17

Уже вышел, проверяй) На какое там намечен следующий супер-пупер-дупер достоверный инсайд, на март? Ну теперь всё, в марте точно анонсируют.

0
Сергей23235 Anthony 17

рано еще,там 12 дня))

0
Anthony 17 Сергей23235

Ты видимо всё проспал, уже состоялся супер ожидаемый анонс)

https://m.youtube.com/watch?v=X_9LogvOu7M

0
Сергей23235 Anthony 17

я видел,на ютюбе смотрю точка стоит, думаю,ну вот оно)

0
Тульский Поцик

Вообще плевать на этот шлак, лучше гта 4 уже не выпустят. Очередное бездушное пластиковое мыльцо для онлайна.

-3
Sneaky Pete

Так на онлайн вся и ставка... будут еще 10 лет доить )

-1
Low Rider944

гта 4 худшая часть в серии

0
potter790 Low Rider944

Далеко не худшая. Во многом даже лучшая часть, да и вообще. То по соседству калоеды всё РДР2 нахваливают, это в которой салун сделан для вида, тогда как в ГТА4 было целое кабаре с выступлениями. В четвёртке то как раз ещё были интересные идеи, интересные моменты, в неё ещё интересно было играть. Худшая часть это ГТА5, и вместе с РДР2 это худшие игры от рокстар.

1
Тульский Поцик Low Rider944

Хохлище, бегом изучать оценки этой игры. Что тогда, что сейчас.

0
Тульский Поцик potter790

Соглашусь наполовину. Гта 5 это дно и позор, а в РДР2 все-таки сюжет писали взрослые вдумчивые люди. Честно говоря удивлен философией, нетипичной для игр Рокстар. Но школота не оценила, продаж кот наплакал и следующий рдр3 будет про очередных обсосов аля Тревор, блюющий на пол - детям такое нравится.

0
potter790

Уныло бро, маловато хвалебных эпитетов. Кому надо давно уже геймплей посмотрели, а он тут про трейлер повизгивает, который никому и нахрен не впёрся. xD)

У рокстар даже в этом полнейшая безыдейность. После такого слива нагнетать рекламку в духе прошлых лет, спрашивается у людей мозги вообще есть, али токма прямолинейные алгоритмы кои баганули. Что уж там про игру говорить, если даже в рекламу не могут.

-4
InboxM

Rockstar всегда неожиданно делали анонсы.

-6
Народный гейминг

Скорее всего ждать придётся ещё года два. Ради такой топчиковой игры можно и подождать, главное, чтоб оптимизация была такой же идеальной, как и в пятой части! 👌

Спойлер
-6
Гейб 30 процентный

Не жду.. и покупать не буду, после того как они слили rdr 2 для пекарей

-16