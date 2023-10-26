На сайте Metacritic появилась страница Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 - одна из самых ожидаемых игр в истории, и фанаты буквально уничтожают себя своим ажиотажем. Официальное подтверждение об игре появилось в начале 2022 года. В течение всего прошлого года Rockstar Games вскользь упоминала о ней и отмечала, что Red Dead Online перестанет получать новые крупные обновления, чтобы направить ресурсы на разработку GTA 6. После этого произошла большая утечка, в результате которой в сети появилось более часа видеозаписей из игры. Это был редкий взгляд на разработку масштабной игры, который показал, что мы получим двух играбельных главных героев, возвращение в Vice City и многое другое.
Поклонники ожидают анонса игры уже в этом месяце, но от Rockstar Games не поступало ни слова о чем-либо подобном. Однако все эти мелочи продолжают появляться, и фанаты убеждают себя в том, что это что-то значит. Вполне вероятно, что большинство из них вообще ничего не значат, но, тем не менее... мы будем продолжать строить догадки, пока Rockstar не прекратит мучения.
Последним лакомым кусочком стало то, что на сайте Metacritic, известном своими оценками, появилась страница для Grand Theft Auto VI. Многие восприняли это как знак того, что Metacritic готовит трейлер или какую-то другую новость. Однако если быть до конца честными, то Metacritic, скорее всего, не имеет ни малейшего представления об этом. Это не тот сайт, который действительно следит за такими вещами. Rockstar Games также держит все в секрете, и, учитывая, что многие ждали этого анонса годами, скорее всего, мало кто, кроме маркетинговой команды компании, узнает о нем раньше времени.
Состоится ли анонс GTA 6 в этом году? Никто не знает. Take-Two Interactive прогнозирует резкий скачок доходов с весны следующего года до весны 2025 г., поэтому релиз в это время был бы вполне логичен. В начале ноября компания проведет телефонный разговор о прибылях и убытках, так что, возможно, в это время мы узнаем больше.
харе тянуть хвост за яйца с котом
Что, так не терпится поиграть в ЖТА? Игра ещё не вышла, но уже сейчас можно уверенно сказать, что у игры на старте будут проблемы с оптимизацией и игроки будут ставить на Metacritic низкие оценки, ведь "графика такая же как в прошлой части, а требования как у современных ААА-игр".
прикинь, не терпится
баги и оптимизация это уже фишка современных игр
вся надежда что соснльки сделают бета тест а пк бояре как обычно будут ждать результата
Ненавижу ждать. Но иногда приходится, консольки то нет.
ну выйдет и выйдет. можно подумать игра века какая нить. Очередной "старфилд"
Графика будет на десять лет опережать пространственно-временной континуум
год ждать затем на пк и ещё 1-2 года на торренте((( поиграем к 2027-30 году в гта 6
Щас бы гта с торрента качать, когда такое можно и купить.
Ирония в том, что у меня Series S...
База
Да никто и не сомневался, что консольки снова идут первыми.
Я бы не стал так радоваться.
Уже сегодня появилась страница Half-Life 3 на Metacritic, так что выводы делайте
2025 год будет насыщенным на игры
А Starfield 2 еще нет? :))))
STALKER 2 выйдет 2025? =)
они уже ждалкер 3 делают
а Зачем ?) Там 1000 планет - dlc на 10 дет вперёд можно делать
Ага,а ещё там указано,что она выйдет только на боксе и пс5, без пк,так что лучше подождать официального анонса и не разводить срачи раньше времени.
Ну сперва игра на консоли выйдет, как это было с прошлой игрой
Очевидно же, что, как было со всеми предыдущими частями, так будет и с GTA 6 - сначала на консолях, через полгода-год - на ПК.
Но там разница была два года у гта 5 и чуть больше года у рдр 2,что весьма много.
И что это меняет, пекари пару лет потерпят, Коккстар любит считать денюжки
Ну, вот... "ПК-бояре" побегут негодовать, а место уже готово.
Ппц, страшно представить че случится с инетом в день анонса
Троллинг от фаната
Достали уже своим пиаром! Каждый пук мусолят! .........Один поц недавно, помнится то же нас дозированно кормил сказками про НЕВЕДОМЫЕ ДАЛИ КОСМОСА! .........Итог всем известен! :))) ПОКАЗЫВАЙТЕ
ну че поделаешь .. на то и пиар и реклама)) как было с тем же киберпуком)))))XD
И там уже рецензии есть и оценка 1000 из 100 баллов
Если верить пикче с реддита, чаще всего, их игры выходили в конце октября, и абсолютно всегда - во вторник.
Смотришь на эти даты и плачешь... Вай-Сити 2002 года, через два года выходит Сан-Андреас, ещё через 4 года ГТА 4, и через 5 лет уже ГТА 5, а с ГТА 6 ещё даже анонса не было, хотя прошло "всего-то" 10 лет...
значит 31 октября во вторник всё возможно?
Снова те же грабли. Консоли всегда тормозили геймдев. 9му поколению уже почти 4 года. А если роки ещё и на 8е захотят выпустить.
Уровня техдемки матрицы на анриле, не получим, жаль.
Ну начнем с того, что гта не будет на прошлом поколении, просто железо не вытянет. А про тормозить, рокстар изначально свои игры выпускает на консолях, а после портирует на пк. И чем консоли тормозят геймдев? Большинство людей мощные пк с ртх позволить себе не может, получается те у кого пк с 1080 тоже тормозят геймдев?
Ну из прошлого опыта бокс 360, пс3, так было. Сейчас можно было целится на текущее железо ртх3000 и оперативку в 32гб+. Хорошо , что в консолях накопители быстрые теперь, тоже могла быть затыка.
Ещё со времён пс2 были мечты у всех, что след поколение это фотореалистичная графика. Но воз и ныне там. Плюс на пк это порт как не крути, и хорошо если не индуский аутсорс. Я к тому, что некстгена не происходит уже 15 лет и я считаю причина в консолях, т.к пк все же свободная по железу платформа.
"Консоли всегда тормозили геймдев" - это ждунам всегда так кажется, а разрабы как никуда не спешили, так и не спешат. Консоли наоборот их спасение от прогресса в играх+ онлайн дрочильня ввиде gta onlain.... Им так удобнее!
У тебя все равно будут люди с gtx 1060 и это будет большинство. Разрабы не будут делать ААА игры под небольшое количество людей у которых последние видеокарты, которые тянут трассировку пути. Так что не в консолях дело. К тому же быстрые загрузки появились, как фича на консолях и только потом на пк появилась технология, которая позволяет также быстро загружать игры(название подзабыл). Дело не в консолях, а в компаниях, которые неохотно пробуют что-то новое
GTA 6,7,8,9...........фигня всё это для детей! ГОЛЛУМ 2 вот, что ждать надо! :)
Я жду dlc на старфилд ) играть, я конечно , в это не буду )
а еще там есть страница half life 3 . Прекрасная новость .Очень нужная
На фоне выхода последних крупных игр - ждать что то приличное - это фантастика
Рокстар всех кинули! С Хэллоуином Братья! Вот что за анонс нас ждал! Я В АХУ.
Я в АХУ что так много людей до сих пор от них чего-то ещё ждёт и верит в то что гта 6 будет. Ну дураков жизнь ничему не учит, жди теперь на март.
а они что то обещали? твои ожидания твои проблемы
Так гта 6 то будет, другой вопрос в каком исполнении.
Там версия ПК не показан странно
Странно было бы, если бы она показывалась несмотря на то, что рокстар всегда выпускает изначально свои игры на консолях.
GTA 6 конечно ждём, но лучше пусть сделают анонс за год до выхода игры, а не так как принято сейчас: анонс тизера(ждём 2 месяца), тизер, анонс трейлера игры(ждём полгода), трейлер игры (без даты выхода), анонс тизера второго трейлера, тизер 2 трейлера и так далее... И игру можно ждать 5-6 лет... Надо просто анонсировать игру и максимум через год её выпускать, а то будет как со свитками 6.
PS Даже если не будет нормальной оптимизации на старте, Рокстар пока не успела себя зарекомендовать плохой командой, и, скорее всего, всё допилят и исправят. Но есть смутные ощущения, что они хотят уйти в сторону онлайн дро..ильни с донатами и другим выкачиванием денег.(буд рад ошибиться).
В том-то и проблема, Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition ужасная оптимизация и халтура для заработка денег на фанатах, плюс разбирательства с мододелами, и куча багов на релизе. Не так давно вышла RDR 1 Ремастер, и даже 60 фпс не завезли, графику оставили практически прежней, за то 50 или 60 баксов "давай сюда". В Рокстар уже давно сидят не те ребята, которые любили рисковать и поднимать шумиху, скандалы вокруг своих игр, остались только пузатые дядьки с чемоданами.
ждать ещё 3 года
мне сказал дядя он работает в ркстр
Дизлайк и ты ЛОХ)) вопросы игра выйдет 26 числа? Вышла же все так говорили) дизлайк и ты ЛОХ ставь быстро дизлайк)))
Правильно. Надо заранее подготовить отхожее место...
Сегодня к вечеру будет, ролик и анонс
Уже вышел, проверяй) На какое там намечен следующий супер-пупер-дупер достоверный инсайд, на март? Ну теперь всё, в марте точно анонсируют.
рано еще,там 12 дня))
Ты видимо всё проспал, уже состоялся супер ожидаемый анонс)
https://m.youtube.com/watch?v=X_9LogvOu7M
я видел,на ютюбе смотрю точка стоит, думаю,ну вот оно)
Вообще плевать на этот шлак, лучше гта 4 уже не выпустят. Очередное бездушное пластиковое мыльцо для онлайна.
Так на онлайн вся и ставка... будут еще 10 лет доить )
гта 4 худшая часть в серии
Далеко не худшая. Во многом даже лучшая часть, да и вообще. То по соседству калоеды всё РДР2 нахваливают, это в которой салун сделан для вида, тогда как в ГТА4 было целое кабаре с выступлениями. В четвёртке то как раз ещё были интересные идеи, интересные моменты, в неё ещё интересно было играть. Худшая часть это ГТА5, и вместе с РДР2 это худшие игры от рокстар.
Хохлище, бегом изучать оценки этой игры. Что тогда, что сейчас.
Соглашусь наполовину. Гта 5 это дно и позор, а в РДР2 все-таки сюжет писали взрослые вдумчивые люди. Честно говоря удивлен философией, нетипичной для игр Рокстар. Но школота не оценила, продаж кот наплакал и следующий рдр3 будет про очередных обсосов аля Тревор, блюющий на пол - детям такое нравится.
Уныло бро, маловато хвалебных эпитетов. Кому надо давно уже геймплей посмотрели, а он тут про трейлер повизгивает, который никому и нахрен не впёрся. xD)
У рокстар даже в этом полнейшая безыдейность. После такого слива нагнетать рекламку в духе прошлых лет, спрашивается у людей мозги вообще есть, али токма прямолинейные алгоритмы кои баганули. Что уж там про игру говорить, если даже в рекламу не могут.
Rockstar всегда неожиданно делали анонсы.
Скорее всего ждать придётся ещё года два. Ради такой топчиковой игры можно и подождать, главное, чтоб оптимизация была такой же идеальной, как и в пятой части! 👌
Не жду.. и покупать не буду, после того как они слили rdr 2 для пекарей