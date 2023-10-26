На сайте Metacritic появилась страница Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6 - одна из самых ожидаемых игр в истории, и фанаты буквально уничтожают себя своим ажиотажем. Официальное подтверждение об игре появилось в начале 2022 года. В течение всего прошлого года Rockstar Games вскользь упоминала о ней и отмечала, что Red Dead Online перестанет получать новые крупные обновления, чтобы направить ресурсы на разработку GTA 6. После этого произошла большая утечка, в результате которой в сети появилось более часа видеозаписей из игры. Это был редкий взгляд на разработку масштабной игры, который показал, что мы получим двух играбельных главных героев, возвращение в Vice City и многое другое.

Поклонники ожидают анонса игры уже в этом месяце, но от Rockstar Games не поступало ни слова о чем-либо подобном. Однако все эти мелочи продолжают появляться, и фанаты убеждают себя в том, что это что-то значит. Вполне вероятно, что большинство из них вообще ничего не значат, но, тем не менее... мы будем продолжать строить догадки, пока Rockstar не прекратит мучения.

Последним лакомым кусочком стало то, что на сайте Metacritic, известном своими оценками, появилась страница для Grand Theft Auto VI. Многие восприняли это как знак того, что Metacritic готовит трейлер или какую-то другую новость. Однако если быть до конца честными, то Metacritic, скорее всего, не имеет ни малейшего представления об этом. Это не тот сайт, который действительно следит за такими вещами. Rockstar Games также держит все в секрете, и, учитывая, что многие ждали этого анонса годами, скорее всего, мало кто, кроме маркетинговой команды компании, узнает о нем раньше времени.

Состоится ли анонс GTA 6 в этом году? Никто не знает. Take-Two Interactive прогнозирует резкий скачок доходов с весны следующего года до весны 2025 г., поэтому релиз в это время был бы вполне логичен. В начале ноября компания проведет телефонный разговор о прибылях и убытках, так что, возможно, в это время мы узнаем больше.