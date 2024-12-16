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Grand Theft Auto 6 Осень 2025
Экшен, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 1 798 оценок

На создание Grand Theft Auto 6 могли потратить миллиарды долларов

Gutsz
Новости

В игровой индустрии продолжают циркулировать слухи о невероятно высоком бюджете разработки GTA 6. По информации из различных источников, расходы на создание новой части культовой серии составляют от 1 до 2 миллиардов долларов. Если эти данные подтвердятся, GTA 6 станет не только самой амбициозной, но и самой дорогой игрой за всю историю. Это подтверждается новые расследованиями и прогнозами от игровых аналитиков, которые учли примерные расходы на производство проекта Rockstar в 2024 году.

Для сравнения, предыдущая часть — GTA V, выпущенная в 2013 году, стоила Rockstar Games около 250 миллионов долларов, что на тот момент было рекордом. Однако эта сумма окупилась всего за три дня после релиза, когда продажи превысили 1 миллиард долларов. На фоне таких успехов слухи о новом масштабном проекте выглядят вполне правдоподобно.

Возможный бюджет GTA 6 значительно превышает не только предыдущие игры Rockstar, но и проекты других компаний. Например, Destiny (2014 год) обошелся разработчикам в 500 миллионов долларов, а Cyberpunk 2077 (2020 год) — в 330 миллионов.

Если верить инсайдерам, разработчики делают ставку на создание действительно масштабного открытого мира с революционными технологиями и проработанным сюжетом. Некоторые источники даже предполагают, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой всех времен.

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Rockstar Games пока не комментирует слухи о бюджете, однако первый трейлер игры, представленный в декабре 2023 года, уже показал высокий уровень графики, реалистичную физику и обновленный город. По некоторым данным на высокий бюджет игры сильно повлияли сроки разработки, ведь над игрой работают уже около 10 лет с разной интенсивностью. Кроме того, общая стоимость разработки за это время в целом многократно возросла из-за новых правил в индустрии.

Официальной даты выхода у GTA 6 пока нет, но фанаты надеются, что долгожданная премьера состоится не позже 2025 года, как заявляли разработчики.

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15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
Андрей Зеленый

На создание этого поста автор получил ******баллы пг чтоб открыть очередной сундук с касарём на стим

2
My life is a game

Если правда, то ждем ценник в 100 долларов за стандарт версию

1
Бэтмен из Блавикена

Они в плюс уже на второй месяц продаж уйдут, я уверен, если не раньше. А учитывая, что это будет, скорее всего, единственная ГТА на следующие, как минимум, 10 лет, то ещё и на Онлайне с переизданми на ПС6-7 заработают несколько лярдов.

1
Wing42

А могли и не потратить, гы-гы ыть-ыть делай новость блогер.

0
Чизбургер

А че не триллионы?

0
MrDork

Из 2 млрд бюджета около 1.8 млрд ушло на инклюзивность и услуги свит бейби инк. Остальное на разработку.

0
Темный-Властелин

дааа, знаем бонусы сами себя не заработают) милларды и триллиарды, в игре будет весь земной глобус, полностью наполненный сюжетом, на 7млрд часов и можно будет грабить кОрОваны

0
TastelessGerman

Логично что потратили.

0
RedMold

Неужели?

-1
211186

Какая разница сколько, вернется в 10 раз больше

-1
MunchkiN 616

дестени такая сумма была из-за поддержки игры и вроде как это не та сумма которая была потрачена а которая должна была быть потрачена уже после продажи игры в сумме. может если в гта будет развитый онлайн а он там будет она дорагая но не думаю что дороже 1.2млр а вот если гра будет успешной как гта 5 и будет расширятся кто знает.

-1
Ahnx

Где второй трейлер? Где скриншоты?

Ах да, я и забыл...

-1
Max Rolens

Угу... а получать меньше 1\4 от этой сумы... повесточка все похоронит.

-1
Дворф

значит сошли с ума окончательно

-2
EvgeniiV

Бред сивой кобылы

-2