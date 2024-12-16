На создание Grand Theft Auto 6 могли потратить миллиарды долларов

В игровой индустрии продолжают циркулировать слухи о невероятно высоком бюджете разработки GTA 6. По информации из различных источников, расходы на создание новой части культовой серии составляют от 1 до 2 миллиардов долларов. Если эти данные подтвердятся, GTA 6 станет не только самой амбициозной, но и самой дорогой игрой за всю историю. Это подтверждается новые расследованиями и прогнозами от игровых аналитиков, которые учли примерные расходы на производство проекта Rockstar в 2024 году.
Для сравнения, предыдущая часть — GTA V, выпущенная в 2013 году, стоила Rockstar Games около 250 миллионов долларов, что на тот момент было рекордом. Однако эта сумма окупилась всего за три дня после релиза, когда продажи превысили 1 миллиард долларов. На фоне таких успехов слухи о новом масштабном проекте выглядят вполне правдоподобно.
Возможный бюджет GTA 6 значительно превышает не только предыдущие игры Rockstar, но и проекты других компаний. Например, Destiny (2014 год) обошелся разработчикам в 500 миллионов долларов, а Cyberpunk 2077 (2020 год) — в 330 миллионов.
Если верить инсайдерам, разработчики делают ставку на создание действительно масштабного открытого мира с революционными технологиями и проработанным сюжетом. Некоторые источники даже предполагают, что GTA 6 станет самой амбициозной игрой всех времен.
Rockstar Games пока не комментирует слухи о бюджете, однако первый трейлер игры, представленный в декабре 2023 года, уже показал высокий уровень графики, реалистичную физику и обновленный город. По некоторым данным на высокий бюджет игры сильно повлияли сроки разработки, ведь над игрой работают уже около 10 лет с разной интенсивностью. Кроме того, общая стоимость разработки за это время в целом многократно возросла из-за новых правил в индустрии.
Официальной даты выхода у GTA 6 пока нет, но фанаты надеются, что долгожданная премьера состоится не позже 2025 года, как заявляли разработчики.
На создание этого поста автор получил ******баллы пг чтоб открыть очередной сундук с касарём на стим
Если правда, то ждем ценник в 100 долларов за стандарт версию
Они в плюс уже на второй месяц продаж уйдут, я уверен, если не раньше. А учитывая, что это будет, скорее всего, единственная ГТА на следующие, как минимум, 10 лет, то ещё и на Онлайне с переизданми на ПС6-7 заработают несколько лярдов.
А могли и не потратить, гы-гы ыть-ыть делай новость блогер.
А че не триллионы?
Из 2 млрд бюджета около 1.8 млрд ушло на инклюзивность и услуги свит бейби инк. Остальное на разработку.
дааа, знаем бонусы сами себя не заработают) милларды и триллиарды, в игре будет весь земной глобус, полностью наполненный сюжетом, на 7млрд часов и можно будет грабить кОрОваны
Логично что потратили.
Неужели?
Какая разница сколько, вернется в 10 раз больше
дестени такая сумма была из-за поддержки игры и вроде как это не та сумма которая была потрачена а которая должна была быть потрачена уже после продажи игры в сумме. может если в гта будет развитый онлайн а он там будет она дорагая но не думаю что дороже 1.2млр а вот если гра будет успешной как гта 5 и будет расширятся кто знает.
Где второй трейлер? Где скриншоты?
Ах да, я и забыл...
Угу... а получать меньше 1\4 от этой сумы... повесточка все похоронит.
значит сошли с ума окончательно
Бред сивой кобылы