На Twitch появилась кампания GTA 6 с наградами за просмотр трансляций: старт 18 ноября, но бонусов для игры не будет

На стриминговой платформе Twitch обнаружили специальную кампанию Grand Theft Auto VI под названием GTAVI Launch Celebration. Она позволит зрителям получать эксклюзивные награды за просмотр трансляций долгожданной игры. Для этого необходимо смотреть эфиры GTA 6 по одному часу в день в течение шести дней с 18 по 30 ноября. Дополнительные бонусы можно будет получить за оформление подписок на каналы стримеров.

Среди наград предусмотрены уникальные значки профиля и эмоции для Twitch. Однако есть важный нюанс: все бонусы предназначены исключительно для самой стриминговой платформы. Никаких внутриигровых предметов, одежды, оружия или других наград для Grand Theft Auto VI кампания не предусматривает.

Примечательно, что GTAVI Launch Celebration стартует 18 ноября, за день до официального выхода GTA 6, запланированного на 19 ноября. Это связано с известным способом раннего доступа через новозеландский часовой пояс, которым собираются воспользоваться стримеры из разных стран, чтобы начать показывать игру раньше.

Авторы отмечают, что было бы интересно увидеть в GTA 6 тематические награды Twitch, например уникальную раскраску оружия, предмет одежды или наклейку для автомобиля. Подобные бонусы встречаются в других современных играх, однако в данном случае разработчики ограничились косметическими предметами для самой платформы.

Таким образом, зрители смогут получить памятные награды к запуску Grand Theft Auto VI, хотя никаких преимуществ или дополнительных предметов непосредственно в игре они не получат.