На вопрос о запуске GTA 6 в прямом эфире гендиректор Take-Two вертелся как уж на сковородке, лишь бы не говорить о GTA 6 ©

Штрауса Зельника неоднократно спрашивали о намеченном на 2024 год сроке запуска GTA 6 в недавнем новостном сегменте CNBC, и гендиректор материнской компании Rockstar Take-Two говорил все что угодно, лишь бы не говорить о GTA 6.



Зельник появился на шоу Squawk Box новостного канала, чтобы обсудить амбициозные прогнозы доходов компании, которые настолько превышают норму - около 3 миллиардов долларов, если быть точным - что выход такой ожидаемой игры, как GTA 6, является одним из наиболее вероятных объяснений. Соведущая Бекки Квик отметила, что эта новость "заставила людей спекулировать на том, что у вас должна выйти Grand Theft Auto 6".

Мы уже говорили, что работаем над следующей итерацией Grand Theft Auto, но Rockstar еще не объявила дату выхода. Мы работаем над этим огромным конвейером. В [2025 и 2026 финансовом году] на рынок выйдет 36 игр, и мы, безусловно, возлагаем на них большие надежды.



И вы правы, мы обычно не говорим о будущих годах. Мы обычно даем рекомендации и стараемся идти прямо по центру, это то, что мы должны делать. В данном случае мы хотели предоставить отрасли прозрачность, о которой она давно просила. Поэтому мы в основном дали прогноз на этот финансовый год и последующие. У нас высокие ожидания на [2025 финансовый год], но мы также ожидаем последовательного роста в [2026 финансовом году].

Квик утверждает, что Зельник и Take-Two обычно "довольно консервативны" в своих прогнозах - что делает этот всплеск в 3 миллиарда долларов еще более необычным - и спрашивает, почему Зельник так уверен в этом прогнозе.

Мы работаем над этим конвейером уже долгое время. У нас есть неплохая способность предсказывать производительность новых итераций существующих франшиз.

"Например, Grand Theft Auto?" вклинивается Квик.



Усмехнувшись, Зельник продолжает:

На самом деле у нас есть 14 франшиз, каждая из которых продалась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Это такие игры, как Red Dead, Borderlands, BioShock, Civilization и многие другие.

Это правда; эти франшизы большие и успешные сами по себе, но даже Red Dead Redemption не является большой игрой с годовым оборотом в 3 миллиарда долларов.



Как всегда, запуск GTA 6 в 2024 году остается неподтвержденным. Финансовый год, который Take-Two планировала, технически растягивается на первый квартал 2025 года, для начала, и GTA выходила как осенью, так и весной, так что мы не можем исключать ни один из этих периодов. GTA 6 также не является единственным объяснением ожидаемых Take-Two цифр, хотя это становится все более вероятным.