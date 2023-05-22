Grand Theft Auto 6 2025 г.
7.6 532 оценки

На вопрос о запуске GTA 6 в прямом эфире гендиректор Take-Two вертелся как уж на сковородке, лишь бы не говорить о GTA 6

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Procy_on
Новости

Штрауса Зельника неоднократно спрашивали о намеченном на 2024 год сроке запуска GTA 6 в недавнем новостном сегменте CNBC, и гендиректор материнской компании Rockstar Take-Two говорил все что угодно, лишь бы не говорить о GTA 6.

Зельник появился на шоу Squawk Box новостного канала, чтобы обсудить амбициозные прогнозы доходов компании, которые настолько превышают норму - около 3 миллиардов долларов, если быть точным - что выход такой ожидаемой игры, как GTA 6, является одним из наиболее вероятных объяснений. Соведущая Бекки Квик отметила, что эта новость "заставила людей спекулировать на том, что у вас должна выйти Grand Theft Auto 6".

Мы уже говорили, что работаем над следующей итерацией Grand Theft Auto, но Rockstar еще не объявила дату выхода. Мы работаем над этим огромным конвейером. В [2025 и 2026 финансовом году] на рынок выйдет 36 игр, и мы, безусловно, возлагаем на них большие надежды.

И вы правы, мы обычно не говорим о будущих годах. Мы обычно даем рекомендации и стараемся идти прямо по центру, это то, что мы должны делать. В данном случае мы хотели предоставить отрасли прозрачность, о которой она давно просила. Поэтому мы в основном дали прогноз на этот финансовый год и последующие. У нас высокие ожидания на [2025 финансовый год], но мы также ожидаем последовательного роста в [2026 финансовом году].

Квик утверждает, что Зельник и Take-Two обычно "довольно консервативны" в своих прогнозах - что делает этот всплеск в 3 миллиарда долларов еще более необычным - и спрашивает, почему Зельник так уверен в этом прогнозе.

Мы работаем над этим конвейером уже долгое время. У нас есть неплохая способность предсказывать производительность новых итераций существующих франшиз.

"Например, Grand Theft Auto?" вклинивается Квик.

Усмехнувшись, Зельник продолжает:

На самом деле у нас есть 14 франшиз, каждая из которых продалась тиражом более пяти миллионов экземпляров. Это такие игры, как Red Dead, Borderlands, BioShock, Civilization и многие другие.

Это правда; эти франшизы большие и успешные сами по себе, но даже Red Dead Redemption не является большой игрой с годовым оборотом в 3 миллиарда долларов.

Как всегда, запуск GTA 6 в 2024 году остается неподтвержденным. Финансовый год, который Take-Two планировала, технически растягивается на первый квартал 2025 года, для начала, и GTA выходила как осенью, так и весной, так что мы не можем исключать ни один из этих периодов. GTA 6 также не является единственным объяснением ожидаемых Take-Two цифр, хотя это становится все более вероятным.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
NegativePolygon

Ну потому что это Страус Зельник

3
ReFun

Страус кто?

0
maximus388

Нормальное поведение любого здравомыслящего руководителя крупной компании, а не какого-нить очередного актера озвучки, сливающего слухи. Если было что озвучивать, то для этого существуют то ли открытые тематические мероприятия, выставки, шоу, то ли закрытые презентации, например, для инвесторов или руководства. Но никак не впроброс во время интервью по поводу финансового отчета, потому как маркетинговая компания таких проектов просчитывается от и до.

Но, вероятно, конкретно и говорить пока не о чем, для чего усиливать и без того начинающуюся спекуляцию или потом огребать за невыполненные обещания, лицо он официальное, что в любом случае скажется на котировках. У журналистов своя работа и вопросы эти резонны, но ответы не менее очевидны.

2
wianewa

Хоть кого-то научил опыт киберпанка. А то ляпнул бы дату и слизь снова потекла. xD

0
Strannik110

Короче все понятно, GTA 6 не выйдет, да ну вас!

0
Protocol10

На соснолях 2025 год, для пеки через два года в 2027 году.

0
maximus388

скорее всего через год на пк после консольного релиза

2
ДолойТолерантность
Мы работаем над этим огромным конвейером.

Проговорился? Или случайно упомянул слово конвейер?
Давно ясно, что будет в ГТА6...

-3
GayFish

Сложно наверное текст прочитать, гораздо проще выдернуть одну фразу из контекста и придумать что-то свое.

4