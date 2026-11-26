Для Grand Theft Auto VI выпустили неофициальный патч, снимающий ограничение в 30 кадров в секунду на взломанных консолях PS5. Однако анализ игрового видео, записанного на PS5 Pro, показал, что средняя частота кадров составляет около 45 FPS - до стабильных 60 кадров игра пока не добирается.

Модификацию опубликовал пользователь u/a_Criminai на Reddit в сообществе PS5 Jailbreak. По словам автора, патч не вызывает проблем с анимациями и физикой, которые ранее наблюдались при запуске GTA 6 выше 30 FPS на Xbox. Моддер объяснил прежние сбои тем, что Rockstar связала время обновления игровых систем с частотой кадров, и заявил, что эту проблему относительно легко исправить.

Автор также утверждает, что модификация значительно снижает задержку управления. Для её использования потребуется дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц.

При этом разработчик уточнил, что патч представляет собой скорее разблокировщик частоты кадров, а не полноценную оптимизацию под 60 FPS. Наибольшую пользу от него должны получить владельцы PS5 Pro. Именно на этой консоли были записаны опубликованные игровые кадры и сделан сопровождающий анонс скриншот.

Анализ видеозаписи с помощью инструментов измерения производительности показал среднее значение около 45 FPS. У измерений может быть небольшая погрешность, однако результат всё равно заметно ниже 60 кадров в секунду. На обычной PS5 в сложных сценах и стресс-тестах частота кадров может опускаться до середины 20 FPS, что подчёркивает трудности с поддержанием стабильных 40 или 60 кадров.

Ранее GTA 6 удалось расшифровать и запустить на взломанных PS5 с прошивкой 13.60 или ниже. Новый патч позволяет владельцам таких консолей снять ограничение частоты кадров. Официально игра доступна на PS5 и Xbox Series X|S.