Начался финальный этап рекламной кампании GTA 6 по всему миру - вот как это выглядит

Всё лето фанаты буквально умоляли о начале финального этапа промокампании GTA 6. Теперь, когда до релиза осталось менее двух недель, можно с уверенностью сказать: это случилось. Помимо эксклюзивных материалов от изданий Edge, Game Informer и IGN, значительная часть рекламной кампании разворачивается в реальном мире. Плакаты, масштабные муралы, автомобили с рекламным оформлением и другие промо-конструкции появляются по всему миру — о некоторых из них мы расскажем ниже.

В Соединенных Штатах рекламная кампания начала набирать обороты раньше. Ранее уже сообщалось о масштабных муралах в Бруклине (Нью-Йорк) и рекламных щитах на крыше арены Kaseya Center в Майами. С тех пор присутствие GTA 6 стало заметно во многих крупных городах — подтверждением тому служит фотография с Таймс-сквер в Нью-Йорке. Кампания также охватила Европу, Азию и Австралию.

GTA 6 в Европе

Тех, кто ожидает поезд метро на станции «Александерплац» в Берлине, встречают два крупных плаката, посвящённых GTA 6. В Лиссабоне также рекламируют долгожданную игру в открытом мире от Rockstar. Тем временем в парижском районе Дефанс появилась ещё одна масштабная рекламная конструкция — правда, судя по фотографиям в сети, ее монтаж пока не завершён.

GTA 6 в Азии

В японской Осаке среди бесчисленных городских неоновых вывесок теперь можно заметить рекламу GTA 6. Тем временем в Сингапуре целая станция метро была оформлена в стиле GTA. Также сообщается о появлении двухэтажного трамвая с рекламой GTA 6, хотя фотографий пока нет. Других сообщений о подобной рекламе в Китае, по-видимому, не поступало.

GTA 6 в Австралии

В Мельбурне на стене многоэтажного здания был замечен огромный мурал — предположительно, работа двух художников. Кроме того, в Мельбурне и Сиднее были замечены трамваи с рекламой GTA 6.