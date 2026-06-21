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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.1 2 849 оценок

Надежный инсайдер billbil-kun опроверг предполагаемые цены на GTA 6

AceTheKing AceTheKing

Известный инсайдер billbil-kun прокомментировал появившиеся в сети артикулы (SKU) издательства Rockstar Games, которые многие пользователи поспешили связать с ценами на долгожданный GTA 6.

Похоже, GTA 6 станет одной из самых дорогих игр Rockstar: в сеть утекли возможные цены сразу на пять изданий

По словам инсайдера, эти коды являются лишь временными заполнителями и не имеют отношения к реальной стоимости игры. Он пояснил, что EAN-коды, обнаруженные в системе, не соответствуют традиционным префиксам, которые Take-Two Interactive обычно использует для своих крупных релизов, а указанные в них цены были выбраны случайным образом.

Инсайдер также добавил, что в данный момент у него нет доступа к компьютеру, поэтому он не может помочь с уточнением реальных цифр.

Слухи
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Комментарии:  12
Ваш комментарий
TheSkoofLord
Инсайдер также добавил, что в данный момент у него нет доступа к компьютеру, поэтому он не может помочь с уточнением реальных цифр.

Ахаха, инсайдер 80-го уровня: знает все секреты Rockstar, но не может дойти до ближайшего Макдональдса или чего у них там есть с бесплатным доступом к Wi-Fi. Тоже мне, эксперт.

13
ОгурчикЮрец

Уже и фотки появляются :D Представим что реальные цены. Ну хоть онлайн не отдельно.

8
GayFish

Базовая версия будет стоит 67 баксов, чтобы поднять на 1000% продажи среди самой молодой аудитории ГТА, которой еще нет 18.

4
Carissa7517

Сколько еще там этих инсайдеров

2
KookyPentheus

Это kuni уровень инсайдера

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