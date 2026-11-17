Тайна вокруг личности главной героини Grand Theft Auto 6 официально раскрыта. Как стало сегодня извесно, роль Лусии Каминос исполнила актриса Манни Л. Перес Подтверждение пришло не от самой Rockstar Games, а благодаря публикации списка номинантов на премию The Game Awards 2026, где артистка была заявлена в категории «Лучшая актерская игра» буквально за сутки до глобального релиза боевика.

Фанаты франшизы подозревали участие Перес в проекте на протяжении нескольких лет, сопоставляя голос и внешность актрисы с кадрами из дебютных трейлеров и утечек. Сама артистка все это время строго соблюдала жесткие соглашения о неразглашении. Во время прямых эфиров в социальных сетях она категорически отказывалась комментировать любые вопросы о связи с GTA 6 и разработке Rockstar.

Теперь ее участие подтверждено официально. В студии уверены, что криминальный дуэт произведет фурор в индустрии, а образ Лусии встанет в один ряд с такими легендарными протагонистами компании, как Нико Беллик и Артур Морган.

При этом имя актера, подарившего голос и внешность напарнику Лусии — Джейсону Дювалю, пока официально не озвучено. Полный список актеров озвучки и захвата движений станет известен широкой публике уже после релиза игры, когда первые игроки доберутся до финальных титров криминальной драмы.