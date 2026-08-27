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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 088 оценок

"Нам нужно быть осторожными": Rockstar объяснила отказ от мемов и злободневной политики в GTA 6

IKarasik IKarasik

Rockstar понимает, что за 13 лет разработки GTA 6 мир сильно изменился, поэтому разработчикам пришлось особенно внимательно подойти к сатире. Глава Rockstar North Роб Нельсон отметил, что компания старается выбирать темы, которые не устареют слишком быстро.

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По его словам, Rockstar избегает слишком конкретных политических событий, мемов и современной сленговой лексики — всё это может быстро потерять актуальность. Вместо этого разработчики делают ставку на более универсальные явления, которые останутся понятными и спустя годы.

Нельсон также рассказал, что Люсия и Джейсон получили подробные предыстории, но часть деталей намеренно оставили для интерпретации игроков. Это должно помочь аудитории сильнее привязаться к персонажам и поверить в их отношения.

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При этом сатира не является отправной точкой при создании новой GTA. Сначала Rockstar определяет место действия — в случае GTA 6 это Майами и Флорида, представленные как Vice City и Леонида, — а затем изучает местную культуру, людей и возможные игровые ситуации. Уже после этого разработчики решают, каких персонажей и сюжетные линии использовать, чтобы провести игрока через этот мир.

39
12
Комментарии:  12
Ваш комментарий
Grazy__Rock

Это хорошо, у трейлеров не смотря на то что действие в наши дни происходит приятная "бумерская" атмосфера, как всегда у Рокстаров было.Чувствуется что это старый добрый ГТА а не какой-нибудь Сейнтс 2022

15
jax baron

тупизм - раньше за это их грохнуть могли не боялись, щяс тресуться

11
KookyPentheus

Политически корректны

6
Bright Perkin
Вместо этого разработчики делают ставку на более универсальные явления, к