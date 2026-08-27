"Нам нужно быть осторожными": Rockstar объяснила отказ от мемов и злободневной политики в GTA 6

Rockstar понимает, что за 13 лет разработки GTA 6 мир сильно изменился, поэтому разработчикам пришлось особенно внимательно подойти к сатире. Глава Rockstar North Роб Нельсон отметил, что компания старается выбирать темы, которые не устареют слишком быстро.

По его словам, Rockstar избегает слишком конкретных политических событий, мемов и современной сленговой лексики — всё это может быстро потерять актуальность. Вместо этого разработчики делают ставку на более универсальные явления, которые останутся понятными и спустя годы.

Нельсон также рассказал, что Люсия и Джейсон получили подробные предыстории, но часть деталей намеренно оставили для интерпретации игроков. Это должно помочь аудитории сильнее привязаться к персонажам и поверить в их отношения.

При этом сатира не является отправной точкой при создании новой GTA. Сначала Rockstar определяет место действия — в случае GTA 6 это Майами и Флорида, представленные как Vice City и Леонида, — а затем изучает местную культуру, людей и возможные игровые ситуации. Уже после этого разработчики решают, каких персонажей и сюжетные линии использовать, чтобы провести игрока через этот мир.