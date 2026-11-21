Нью-йоркская модель Саби Гарсиа официально подтвердила, что именно она является прототипом героини с обложки Grand Theft Auto 6, опровергнув популярную фанатскую теорию об участии венесуэльского диджея Габриэлы Чикин. Эту информацию подтвердила директор по кастингу Rockstar Games Кали Элизабет Мур.

Саби Гарсиа - доминиканская модель, проживающая в Нью-Йорке. По словам Саби, художники Rockstar использовали именно её снимки в качестве референса при создании образа девушки в зелёном топе/бикини для ключевого арта игры.

Ещё в июне 2026 года, когда обложку только представили, игроки провели собственное расследование и решили, что на арте изображена венесуэльский диджей Габриэла Чикин (Gabriela Chiquin) из-за схожей причёски и старых фото в похожей одежде. Сама Чикин тогда лишь иронично подыграла слухам, но в итоге реальным прототипом оказалась именно Саби Гарсиа.