Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) опубликовала в соцсетях шуточную, но полезную памятку для игроков, готовящихся к долгожданному релизу GTA 6, который состоится 19 ноября. Поводом для публикации, размещенной за два дня до запуска игры, стал курьезный случай: сотрудник отдела соцсетей NHS сфотографировал свою руку в гипсе. Как выяснилось, он перенес операцию по удалению шишки на руке, что, по его словам, случилось в "крайне неудачное время" из-за скорого выхода игры. Чтобы другие не повторили его судьбу и не остались без возможности играть, он поделился советами по сохранению здоровья связок.

В первую очередь NHS призывает игроков "стараться делать регулярные перерывы". Это помогает избежать напряжения глаз, а также полезно для кровообращения, снятия мышечной скованности и ясности ума - как отмечается, при регулярных перерывах вы даже можете играть лучше.

Особое внимание в публикации уделено повторяющимся стрессовым травмам (RSI) - болям, которые могут возникать из-за повторяющихся движений частями тела, например кистями и пальцами. Геймеры особенно подвержены карпальному туннельному синдрому - частному случаю RSI, возникающему из-за быстрого нажатия кнопок, движений джойстиком и крепкого сжатия контроллера или мыши во время игры.

Хотя повторяющуюся стрессовую травму вполне можно назвать уважительной причиной для больничного, получить отгул может быть непросто: многие игроки уже планируют взять выходной, чтобы побродить по Вайс-Сити. Количество запросов на отгулы на 19 ноября уже выросло на 17%, а правительства Германии и Австралии обсуждают влияние игры на рабочую силу.

По оценкам, GTA 6 может стоить экономике США 1 миллиард долларов, так как многие останутся дома ради игры. Некоторые компании, например Logitech, уже предлагают сотрудникам возможность взять личные дни в дни крупных игровых релизов. Главное - не забывать о регулярных перерывах: Вайс-Сити прекрасно справится без вас пару минут.