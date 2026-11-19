Соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон рассказал порталу VGC, почему некоторые мини-игры, которые могли ожидать игроки — например, дартс или боулинг — не вошли в GTA 6.

Дартс присутствовал в двух последних частях серии GTA, а также в GTA Online, а боулинг был доступен в GTA 4 и дополнениях к ней. Однако, по словам продюсера GTA 6 и соруководителя студии Rockstar North, разработчики пересмотрели свой подход к реализации мини-игр: они решили не включать в проект то, что, по их мнению, не дотягивает до установленных ими стандартов качества.

Вопрос с дартсом — довольно спорный. Знаете, бытует мнение, что у нас якобы бесконечные деньги или бесконечное время, но это не так. Иногда приходится признать: мы просто не можем сделать что-то на том уровне, который считаем необходимым.

Нельсон пояснил, что такой подход сформировался ещё во время работы над предыдущим проектом студии.

Пожалуй, все началось с Red Dead Redemption 2: мы решили превратить мини-игры в полноценные игровые активности.

По словам Нельсона, подобные развлечения должны ощущаться как «продолжение механик» самой GTA 6. Он также упомянул, что студии было непросто добавить шахматы в Red Dead Redemption 2 — несмотря на то, что шахматная доска Датча была заметным элементом игры.

То же самое касается бильярда: в нем проработана физика, это, по сути, самостоятельная игра.

Нельсон отметил, что команда сосредоточилась на тех внутриигровых активностях, которые удалось реализовать максимально достоверно. В качестве примера он привел поднятие тяжестей.

Вы не просто нажимаете на кнопку — это имитирует реальный процесс поднятия тяжестей. Чтобы всё настроить как следует, требуется огромная работа. До дартса у нас просто не дошли руки.

В разговоре он подчеркнул: если уж Rockstar берутся за что-то подобное, то реализация должна быть «по-настоящему качественной». В качестве удачного примера Нельсон привел баскетбол в GTA 6. Хотя полноценные матчи провести нельзя, «можно свободно перемещаться по площадке и совершать броски — всё ощущается очень естественно и слаженно.

Соруководитель студии добавил, что команде «не хватило ресурсов» — это обстоятельство, с которым приходится считаться при разработке любой игры.

Лучше вовсе не включать какую-то механику, чем сделать её недостаточно хорошо.

После 13 лет ожидания GTA 6 наконец вышла на этой неделе.