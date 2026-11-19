Соруководитель студии Rockstar North Роб Нельсон рассказал порталу VGC, почему некоторые мини-игры, которые могли ожидать игроки — например, дартс или боулинг — не вошли в GTA 6.
Дартс присутствовал в двух последних частях серии GTA, а также в GTA Online, а боулинг был доступен в GTA 4 и дополнениях к ней. Однако, по словам продюсера GTA 6 и соруководителя студии Rockstar North, разработчики пересмотрели свой подход к реализации мини-игр: они решили не включать в проект то, что, по их мнению, не дотягивает до установленных ими стандартов качества.
Вопрос с дартсом — довольно спорный. Знаете, бытует мнение, что у нас якобы бесконечные деньги или бесконечное время, но это не так. Иногда приходится признать: мы просто не можем сделать что-то на том уровне, который считаем необходимым.
Нельсон пояснил, что такой подход сформировался ещё во время работы над предыдущим проектом студии.
Пожалуй, все началось с Red Dead Redemption 2: мы решили превратить мини-игры в полноценные игровые активности.
По словам Нельсона, подобные развлечения должны ощущаться как «продолжение механик» самой GTA 6. Он также упомянул, что студии было непросто добавить шахматы в Red Dead Redemption 2 — несмотря на то, что шахматная доска Датча была заметным элементом игры.
То же самое касается бильярда: в нем проработана физика, это, по сути, самостоятельная игра.
Нельсон отметил, что команда сосредоточилась на тех внутриигровых активностях, которые удалось реализовать максимально достоверно. В качестве примера он привел поднятие тяжестей.
Вы не просто нажимаете на кнопку — это имитирует реальный процесс поднятия тяжестей. Чтобы всё настроить как следует, требуется огромная работа. До дартса у нас просто не дошли руки.
В разговоре он подчеркнул: если уж Rockstar берутся за что-то подобное, то реализация должна быть «по-настоящему качественной». В качестве удачного примера Нельсон привел баскетбол в GTA 6. Хотя полноценные матчи провести нельзя, «можно свободно перемещаться по площадке и совершать броски — всё ощущается очень естественно и слаженно.
Соруководитель студии добавил, что команде «не хватило ресурсов» — это обстоятельство, с которым приходится считаться при разработке любой игры.
Лучше вовсе не включать какую-то механику, чем сделать её недостаточно хорошо.
После 13 лет ожидания GTA 6 наконец вышла на этой неделе.
Сделать 10000 заданий, где нужно отнести сумочки или забить гвоздик время есть.
Сделать фишки, где ты можешь открывать дверочку для своей принцесочки время есть.
Сделать гейский стриптиз время есть.
А вот СКОПИРОВАТЬ механику из ГТА 5 с дартсом в новую часть времени нет.
короче XyeTA получилась xyeтой. Ну а я же говорил
Что за звиздёшь, руки не дошли у них якобы. Гомосятину радужную эту, выродков, у них руки дошли что бы в клубе с этими тварями нельзя было стрелять, показали видос где-то, руки так же дошли у них до активистов каких-то там, нарно тоже по радужной тебе, т.к. активиста не мог чел убить, он в него стрелял и стрелял, тот просто качался и наклонялся вперёд, но не помирал. На ПК с модами, я перестреляю к чертям всех радужных выродков в игре, всех активистов этих там передавлю нарно всеми видами транспорта.
Зато дошли руки сделать всех повесточников избранными, как тринити в четвертой матрице и научили их уклоняться от пуль
У вас есть время добавить это в ПК-версию