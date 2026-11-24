Как уже известно, проект Leonida, призванный перенести GTA 6 на ПК, внезапно исчез из сети, потеряв Discord-сервер почти со 179 тысячами участников и GitHub-репозиторий с более чем 34 тысячами звёзд. Это произошло 23 ноября, когда команда была ближе всего к своей цели: за несколько часов до этого CyberLeek выпустил исполняемый файл, необходимый для запуска игры.
Спустя несколько часов автор Leonida под ником NotRexed объявил о прекращении работы над проектом. По его словам, Rockstar добилась удаления Discord-сервера, однако это была лишь одна из причин ухода. NotRexed утверждает, что ему всего 15 лет и он больше не хочет сталкиваться с постоянными претензиями и криками взрослых участников сообщества, параллельно совмещая работу над проектом с учёбой и занятиями спортом.
Это мой последний пост. Хочу внести ясность. То, что Rockstar закрыли мой сервер — лишь одна из причин. Как я уже говорил, мне 15 лет. Мне и так непросто совмещать учёбу и спорт, а тут ещё взрослые мужики в Discord кричат на меня и постоянно на что-то жалуются. Всем пока.
Ни Rockstar, ни Discord официально не подтвердили причастность компании к закрытию сервера.
15 летние нытики с пг плакают как девочки от того, что их героем оказался 15 летний заездобол и все мечты поиграть на своих 3060 разбились в щепки. и кто кому в лицо насцал, придурки?
собрались как-то на канале почти 200к пакемонов с надписью на майке - хотим гта6 на пека и бисплатно!!!
-тем временем каждый день гта 6 продается миллионами копий
Бедные пека онли пегашнички, а ведь так надеялись на своего сверстника)
впринципе оЖИДаемо.
серьезные бородатые хуцкеры, айтишники и мододелы которые способны портануть гой6 наверное врятли выставляли бы свои наработки в открытом репо на гите паралельно флекся про это в дискорде. особенно когда по сути большого прогресса в запуске нет.
хотя челу 15 но видимо трясочку все ровно устроил раз 🕎бгхатьям ZIONA✡️ из Take Two пришлось оперативно все подчистить..
Оно боится...