Как уже известно, проект Leonida, призванный перенести GTA 6 на ПК, внезапно исчез из сети, потеряв Discord-сервер почти со 179 тысячами участников и GitHub-репозиторий с более чем 34 тысячами звёзд. Это произошло 23 ноября, когда команда была ближе всего к своей цели: за несколько часов до этого CyberLeek выпустил исполняемый файл, необходимый для запуска игры.

Спустя несколько часов автор Leonida под ником NotRexed объявил о прекращении работы над проектом. По его словам, Rockstar добилась удаления Discord-сервера, однако это была лишь одна из причин ухода. NotRexed утверждает, что ему всего 15 лет и он больше не хочет сталкиваться с постоянными претензиями и криками взрослых участников сообщества, параллельно совмещая работу над проектом с учёбой и занятиями спортом.

Это мой последний пост. Хочу внести ясность. То, что Rockstar закрыли мой сервер — лишь одна из причин. Как я уже говорил, мне 15 лет. Мне и так непросто совмещать учёбу и спорт, а тут ещё взрослые мужики в Discord кричат ​​на меня и постоянно на что-то жалуются. Всем пока.

Ни Rockstar, ни Discord официально не подтвердили причастность компании к закрытию сервера.