"Не переживайте из-за 30 FPS": фанаты Rockstar объяснили, почему GTA 6 не нуждается в 60 кадрах

С выходом недавнего трейлера Rockstar Games фактически подтвердила главные технические опасения сообщества. Новая часть Grand Theft Auto на консолях будет работать всего лишь в режиме 30 кадров в секунду. Для современного геймера, привыкшего хотя бы к режимам «производительности», подобное ограничение может показаться катастрофой. Однако с этой критикой категорически не согласны как технические эксперты, так и преданные фанаты студии.

Простые игроки и блогеры встали на защиту решения такого разработчиков. По мнению многих авторов, включая популярный в сообществе аккаунт GameRoll, требование 60 FPS для проекта такого уровня изначально было технически невыполнимым. Эксперты отмечают, что текущее поколение консолей — включая PS5 Pro с ее скромным приростом по части процессора — не способно обработать открытый мир GTA 6с двойной кадровой частотой. Чтобы добиться заветных 60 FPS, авторам пришлось бы пойти на серьезные компромиссы: урезать физику, физическую плотность объектов, поведение толпы и комплексные системы симуляции окружения, что подорвало бы ключевую концепцию игры.

В качестве позитивного примера защитники студии приводят опыт Red Dead Redemption 2. Как отмечается, на старте вестерн также работал исключительно при 30 FPS, но благодаря глубокой полировке анимаций, высокому отклику и общему качеству картинки ощущалась комфортнее многих конкурентов в то время.

Тем не менее в комментариях нашлись и скептики. Часть аудитории напомнила о двойных стандартах индустрии, указав на Starfield, разработчиков которой жестко критиковали за аналогичное ограничение на релизе. Другие игроки выразили обеспокоенность формулировкой «цель в 30 кадров», опасаясь регулярных просадок ниже этой отметки в самых загруженных сценах.

Судя по всему, консольным игрокам в любом случае придется смириться с GTA 6 в 30 FPS ради технологического рывка индустрии, а оценить проект с полноценным высоким фреймрейтом удастся лишь после официального релиза на ПК. Однако когда его ждать по-прежнему неизвестно... Напомним, ранее Take-Two уже пригрозила судом энтузиастам, которые попытаются самостоятельно перенести GTA 6 на ПК.