Не просто трейлер: показ GTA 6 на Netflix будет идти 20 минут, но фанаты все равно злы, что нужно платить за рекламу

Rockstar Games наконец-то объявила о следующем крупном показе GTA 6. Им станет видео Grand Theft Auto 6: "Расширенный взгляд", премьера которого состоится на Netflix 27 августа в 22:00 по Москве. По данным службы поддержки Netflix, презентация будет длиться около 20 минут, то есть покажут не просто трейлер. Однако вместо ожидаемого восторга сообщество встретило эту новость шквалом критики.

Согласно анонсу, "Расширенный взгляд" сначала появится только на Netflix. Желающие увидеть его в прямом эфире должны иметь активную подписку. На YouTube и официальном сайте Rockstar ролик появится только через 6 часов - в 4 часа утра по Москве. Игроки восприняли это как попытку заставить платить за просмотр рекламы игры, цена которой и так составляет 80 долларов (100 за "Ultimate Edition").

Заставлять нас оформлять подписку на Netflix, чтобы посмотреть рекламу, - это жадность, подлость и низость на высшем уровне.

Итак, теперь вам нужно потратить 8–15 долларов за просмотр рекламы

Многие пользователи также отмечают иронию ситуации: Rockstar, которая в своих играх высмеивает корпоративную жадность, сама прибегает к подобным методам.

Фанаты также обеспокоены возможными техническими проблемами: серверы Netflix могут не выдержать одновременного наплыва миллионов пользователей. Кроме того, система DRM, вероятно, запретит делать скриншоты и записи экрана в течение первых часов, что помешает блогерам и обычным зрителям делиться впечатлениями.

Это решение стало лишь последним в череде спорных шагов Rockstar. Игроки уже были недовольны монетизацией GTA Online и тем фактом, что GTA 6 будет продаваться без физического диска в коробке. Новость о сотрудничестве с Netflix лишь укрепила опасения по поводу "гипермонетизации" будущей игры.

Несмотря на бурное недовольство, сделка уже заключена, и показ все равно состоится в указанную дату. Остается надеяться, что 20-минутный материал действительно стоит того внимания, которое к нему приковано.