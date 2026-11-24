Изначально предполагалось, что запускать GTA 6 через облачный стриминг смогут только владельцы Xbox, тогда как пользователям PlayStation придётся устанавливать игру непосредственно на консоль. Однако оказалось, что достаточно было немного подождать.

Незадолго до релиза Rockstar Games объявила о сотрудничестве с Microsoft, благодаря которому GTA 6 и несколько других игр компании можно запускать без установки на консоль. Казалось, это станет неприятной новостью для владельцев PlayStation 5, которым пришлось бы освобождать более 212 ГБ на накопителе. Особенно это касалось пользователей PlayStation Portal, желающих продолжить приключения Джейсона и Люсии без необходимости хранить игру на SSD.

Впрочем, разработчики предусмотрели и альтернативу для поклонников Sony. Несмотря на то что вышедшее недавно обновление с многочисленными исправлениями и улучшениями не содержало никаких упоминаний о появлении игры в облачном сервисе Sony, внимательные игроки обнаружили приятный сюрприз: подписчики PlayStation Plus Premium уже могут запускать приобретённую GTA VI через облачный стриминг.