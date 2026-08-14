Нейросеть Claude Opus 5 за 24 часа автономной работы создала прототип игры в стиле Grand Theft Auto 6

Энтузиаст Хакими Эйкбал провел масштабный эксперимент по автоматической разработке видеоигры с помощью искусственного интеллекта. Языковая модель Claude Opus 5 получила базовую инструкцию и провела 24 часа в полностью автономном режиме, пытаясь с нуля спроектировать трехмерный экшен с открытым миром в духе Grand Theft Auto 6. По истечении суток непрерывной генерации кода и сборки компонентов система выдала интерактивный проект под названием Vesper Bay.

В получившемся прототипе реализована масштабная карта виртуального мегаполиса с прибрежной зоной Ilaria Sound, разделенная на несколько районов вроде Crown Mile, The Foundry и Sunset Strand. Искусственный интеллект самостоятельно занимался планировкой улиц, расстановкой зданий, настройкой дорожной сети и генерацией погодных условий. Пользователь может перемещаться по городу пешком с видом от третьего лица, садиться в автомобили, управлять транспортом на трассах и ориентироваться по рабочей мини-карте со спидометром.

По словам автора эксперимента, ключевое достижение заключается в непрерывной автономности процесса. Системе не требовалось постоянное ручное вмешательство разработчика для исправления мелких сбоев: модель самостоятельно принимала архитектурные решения, распределяла автомобильный трафик, настраивала поведение пешеходов и сводила все механики в единый билд. Весь инструментарий и программную обвязку для запуска длительного цикла разработки автор опубликовал в открытом доступе.

Визуальная и физическая составляющие проекта при этом выглядят крайне сырыми. На опубликованных демонстрациях заметны примитивные текстуры, отсутствие комплексного освещения, летающие объекты окружения и нестабильная физика столкновений, из-за которой транспортные средства могут подлетать или застревать на ровной дороге. Впрочем, многие исследователи обратили внимание не на графическое исполнение, а на способность модели удерживать сложную кодовую базу целого виртуального города на протяжении 24 часов без критического распада логики.

Результаты эксперимента вызвали активные споры среди геймеров и специалистов по разработке. Скептики указали на то, что качество графики уступает даже старым проектам двадцатилетней давности, а генерация качественных трехмерных ассетов по-прежнему требует подготовленных библиотек и участия человека. Другая часть аудитории провела параллели с развитием нейросетей для генерации видео, отметив контраст между десятилетним циклом создания блокбастеров масштаба Rockstar Games и перспективой генерации игровых песочниц за считанные часы в ближайшие несколько лет.