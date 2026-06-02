Немецкие блогеры ворвались в офис Rockstar, чтобы слить эксклюзив по GTA 6. Утечку остановила полиция

Похоже, фанатские спекуляции и массовая истерия вокруг выхода долгожданной Grand Theft Auto 6 выходят на совершенно новый уровень... Безумство поклонников игры преодолевает все возможные моральные границы. Устав ждать официальных презентаций и трейлеров от издателя, некоторые геймеры решают брать дело в свои руки самым неадекватным образом.

Накануне стало известно, что группа отчаянных видеоблогеров-поклонников франшизы из Германии во главе с блогером ÜberGaming попыталась незаконно проникнуть внутрь головного здания Rockstar North — студии в Шотландии, которая разрабатывает GTA 6.

План немцев был дерзким: ребята специально забронировали номера в элитном люксовом отеле в Эдинбурге, который находится точно напротив офиса студии. Вероятно, они хотели найти доказательства работы над новым рекламным видео или подслушать секретную информацию в стенах разработчиков в тот самый «мифический день», на который они и многие интернет-теоретики накрутили себе фантазии о якобы 100% старте предзаказов. Ютуберы попытались проникнуть за корпоративные турникеты и застали врасплох охранников, надеясь «хайпануть» и слить эксклюзив. Задумка была пресечена охраной с максимальной враждебностью — сотрудники компании без колебаний вызвали полицию для устранения «непрошенных фанатиков».

В прибывшем отделении полиции подтвердили: стражи порядка взяли полные идентификационные данные немецких «кибертуристов» в базе подозреваемых именно ради одной задачи — если в скором будущем из стана Rockstar всё же будут произведены утечки, у корпорации будут заранее известны основные контактные данные тех, кому напрямую смогут задавать вопросы. Улыбающиеся правонарушители даже пошутили в блоге, что впервые получили свои «5 звезд» в реальной жизни от копов из-за видеоигры.

Сообщество в интернете разнесло «команду смельчаков» жесткой критикой:

Вот чертовы идиоты, и мы еще ругаем разработчиков... Вы правда считаете, что лететь за тысячи миль через страны ради того, чтобы поцеловать стекло двери лобби офиса и вылететь оттуда за шкирку под арест, — того стоит?

— пишут пользователи.

На фоне растущей токсичности и маниакального поведения интернет-детективов очевидно одно: студия больше не допустит малейшей беспечности к вопросам корпоративной тайны на финальной фазе создания GTA 6. Пока что дата ноябрьского релиза 2026-го года консольной Xbox Series X/S и PS5 остается без переносов.