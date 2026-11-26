Grand Theft Auto VI от Rockstar Games всё ближе к полноценному запуску на ПК неофициальными способами, если верить последним сообщениям о прогрессе энтузиастов, занимающихся рекомпиляцией игры.

Reddit и социальные сети заполнили видеоролики, на которых GTA VI, судя по всему, работает с частотой 20–30 кадров в секунду. Разумеется, это не означает, что в игре отсутствуют ошибки, графические сбои, зависания и вылеты. Тем не менее прогресс, достигнутый всего за несколько дней после того, как CYBERLEEK выполнил обещание и опубликовал полную сборку игры для Xbox Series, выглядит впечатляющим.

Однако это вовсе не означает, что получить подобную сборку будет легко. Владелец Rockstar Games, компания Take-Two Interactive, уже добился удаления множества репозиториев GitHub, связанных с Leonida — первым проектом рекомпиляции GTA VI, созданным NotRexed, направив уведомления о нарушении авторских прав в соответствии с DMCA. Вероятно, аналогичная участь ожидает любые другие неофициальные ПК-порты и проекты рекомпиляции, как только они появятся на платформе для совместной разработки. В результате моддерам пришлось изменить тактику и продолжать разработку полностью в закрытом режиме до тех пор, пока проекты не будут готовы.

Тем временем в сети появились сразу несколько видеодемонстраций. В одном из роликов пользователь сообщает о достижении 30 FPS во время сцены с лодкой. Другие записи показывают игровой процесс с частотой около 30 кадров в секунду, а автор ещё одного видео утверждает, что после снятия ограничения частоты кадров ему удалось получить до 44 FPS. При этом опубликованные материалы не позволяют сделать вывод о стабильности такой производительности на протяжении всей игры.

Ещё до появления этих проектов ПК-игроки пытались запускать консольную версию Grand Theft Auto VI посредством потоковой передачи изображения через инструменты вроде Veyra и Neural Screen. Это позволяло применять масштабирование DLSS, генерацию кадров и нейронный рендеринг DLSS к изображению, поступающему с консоли.

Интерес к ПК-версии GTA VI остаётся чрезвычайно высоким. Rockstar Games продолжает оставаться одним из немногих крупных разработчиков AAA-игр, которые намеренно выпускают компьютерные версии своих проектов позднее консольных. Издание предполагает, что такая стратегия может быть связана с желанием побудить часть аудитории приобрести игру повторно на другой платформе.

В случае Grand Theft Auto VI, особенно после восторженных отзывов критиков и рекордных продаж, многие поклонники не хотят ждать официального релиза на ПК. Благодаря развитию технологий рекомпиляции и использованию искусственного интеллекта у них появилась возможность попробовать запустить игру раньше. Примечательно, что возможности ИИ для переноса программного обеспечения также обсуждаются в игровой индустрии: в частности, Epic Games рассматривает подобные инструменты как перспективный способ переноса проектов с Unreal Engine 5 на будущий Unreal Engine 6.

Впрочем, официальный ПК-порт GTA VI от Rockstar Games, выход которого, по слухам, может состояться в обозримом будущем, должен обеспечить значительно более высокое качество графики, производительность и стабильность. Поэтому большинство игроков, вероятно, всё же предпочтут дождаться официальной версии, чтобы получить полноценный игровой опыт.