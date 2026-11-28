Неофициальный набор патчей VI-Patch для GTA 6 на PlayStation 5 получил крупное обновление до версии 1.5. Пользователь Reddit под ником Yzenxam сообщил о выходе новой версии, которая добавляет возможность переключаться между видом от первого и третьего лица, ограничение частоты кадров на уровне 40 FPS и улучшенную коррекцию погоды.

Для смены перспективы теперь можно нажать R3 и кнопку вправо на крестовине контроллера. Ранее в наборе уже появились варианты для повышения частоты кадров до 60 FPS и снижения разрешения рендеринга. Версия 1.5 также позволяет переключить игру на 1080p вместо 1440p — эта настройка совместима с патчами на 40 и 60 FPS.

Помимо этого, доступны отдельные модификации, отключающие размытие фона и блики объектива. Патч для версий игры в Австралии и Новой Зеландии возвращает удалённые предметы и связанные с ними бонусы к выносливости. Все изменения необязательны и включаются по отдельности.

GTA 6 вышла 19 ноября 2026 года на PS5 и Xbox Series X/S с ограничением в 30 FPS. После появления расшифрованной копии игры для PS5 25 ноября моддерам удалось запустить её на взломанных консолях с прошивкой начиная с версии 11.60 и снять ограничение частоты кадров.

Предыдущие тесты сообщества показали, что базовая PS5 способна выдавать в среднем около 45 FPS при разрешении 1080p с использованием неофициального патча.