Вскоре после консольного выхода Grand Theft Auto VI в сети активизировалась разработка неофициального переноса игры на Windows под названием Leonida. Толчком для нового этапа стала публикация хакерской группой CyberLeek исполняемого файла от утекшего дампа версии для Xbox Series объемом 209 ГБ, что позволило энтузиастам перейти от теоретической подготовки инструментов к тестовым проверкам запуска реального игрового кода.

Проект Leonida на GitHub возглавляет разработчик под ником ItsNotRexed, ранее выпустивший ПК-порт Hookshot для ремейка The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Поскольку консоли Xbox Series и современные компьютеры используют общую архитектуру x86-64, инструмент загружает код напрямую и подменяет консольные системные интерфейсы GDK, XMem и графический Xbox D3D12 собственными прослойками поверх Vulkan. На текущий момент утилиты уже извлекают и транслируют в формат SPIR-V все 26 503 шейдера RDNA 2 с успешной валидацией через spirv-val, а также экспортируют 382 781 модель, текстуры и аудиодорожки. Для полной сборки и распаковки ресурсов требуется около 400 ГБ свободного места на накопителе, хотя при отказе от выгрузки всех ассетов достаточно примерно 30 ГБ.

Несмотря на вирусное внимание и слухи о скором появлении рабочей сборки для видеокарт с 8 ГБ памяти, полноценно запустить игру пока не удалось. Авторы прямо подчеркивают текущие ограничения в описании репозитория:

Ранняя стадия. Игра пока не запускается. Все компоненты, которые можно подготовить без исполняемого файла, уже на месте, так что работа над самим запуском начнется, как только он станет доступен разработчикам.

- команда проекта Leonida в документации на GitHub

Тем не менее страница проекта уже собрала 24 000 звезд, 2 100 форков и около 2 900 открытых пул-реквестов. В главной координационной теме на GitHub разработка фактически превратилась в конвейер с участием нейросетевых ассистентов вроде Claude Code и Codex, через которые участники разбирают мелкие задачи по отладке реального старта RT-5. Тестеры уже обнаружили конкретные ошибки при запуске утекшего бинарного файла: на процессорах Intel от Skylake до Comet Lake, включая модель Core i9-9900K, игра упиралась в цикл с инструкцией clwb и падала с исключением 0xC000001D. Кроме того, проверка на видеокарте GeForce RTX 4090 показала, что сам файл game_scarlett_master.exe содержит 10 встроенных шейдерных контейнеров DXBC объемом около 9.5 КБ, которые прежний парсер пропускал и тем самым вызывал сбой при создании 14 графических пайплайнов.

На фоне этих экспериментов в сети появилось видео с демонстрацией ранних визуальных кадров из ПК-среды Leonida, однако сам игровой клиент в ролике по-прежнему не открывает окно. Оболочка прямо сообщает пользователю об отсутствии полноценного вывода графики и предлагает проверить работу игрового декодера Bink2 на вступительном файле из локальной копии. После этого утилита bink_play действительно воспроизводит в окне разрешением 1920x1080 серию загрузочных иллюстраций и логотип Rockstar Games. Любопытной деталью записи стало вступление автора ролика: в начале видео он открыто предупреждает зрителей о повреждении прошлого дубля и о том, что собирается переснять фрагмент и изобразить настоящую реакцию на загрузочный экран.

Техническая разница между видеокартами разных производителей остается дополнительным заметным барьером для будущего порта. Консольные шейдеры Grand Theft Auto VI в большинстве своем рассчитаны на 64-поточные волны исполнения wave64, характерные для графики AMD RDNA 2, поэтому видеокарты AMD способны запускать их нативно, тогда как для ускорителей NVIDIA и Intel с 32-поточными группами предусмотрена программная эмуляция --wave64-emulate. Параллельно с техническими спорами вокруг проекта возникла и организационная турбулентность: основной сервер Leonida в Discord внезапно исчез на пике пользовательского интереса, а создатели напоминают, что репозиторий не распространяет файлы или ключи защиты и любые готовые архивы с якобы работающей версией игры для Windows в сети являются подделками.