С момента выхода Grand Theft Auto VI прошло менее недели, однако сообщество продолжает добиваться успехов в переносе игры на ПК. За последние 24 часа стало известно о нескольких новых достижениях, несмотря на попытки Take-Two закрыть соответствующие проекты.

Бразильский стример Suco продемонстрировал собственный лаунчер для неофициальной ПК-версии GTA VI. По его словам, на компьютере с Radeon RX 7900 XTX и 64 ГБ оперативной памяти игра выдаёт в среднем 10 FPS с просадками до 2 FPS. Хотя производительность пока далека от приемлемой, разработчики уже работают над упрощением процесса запуска игры.

Тем временем в социальных сетях начали появляться демонстрации первых модификаций для GTA VI на ПК. В одном из роликов показано внутриигровое меню модификаций, напоминающее аналогичные инструменты для GTA V. По словам участника сообщества, знакомого с проектом, эти инструменты изначально создавались для отладки, а теперь к разработке присоединились опытные моддеры GTA.