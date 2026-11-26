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Неофициальный порт GTA VI на ПК уже получил первые модификации и собственный лаунчер, несмотря на усилия Take-Two
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Фил Спенсер покинул Microsoft, но продолжает активно играть в новинки Xbox
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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