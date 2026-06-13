Неожиданный опрос на Summer Game Fest 2026: почему GTA 6 может не попасть в номинацию "Игра года"

На Summer Game Fest 2026 журналисты Insider Gaming провели блиц-опрос среди представителей ведущих западных медиа и разработчиков. Вопрос звучал просто: как выход GTA 6 повлияет на индустрию и заслуживает ли игра главной награды года? Ответ удивил многих. Подавляющее большинство опрошенных высказалось за то, чтобы пересмотреть правила номинации для GTA 6, вплоть до возможного исключения из гонки за звание "Игры года".

Суть претензий не в качестве игры, а в природе её успеха. Ни для кого не секрет: GTA 6 разойдётся десятками миллионов копий за считанные часы.Но критики справедливо задаются вопросом: Игра года это конкурс популярности или награда за реальный вклад в развитие индустрии и искреннее воздействие на сердца игроков?

Опрошенные Insider Gaming настаивают на одном из двух решений: либо создать для подобных блокбастеров отдельную категорию, либо переписать критерии оценки так, чтобы победа доставалась не самому богатому проекту, а самому смелому. Иначе, предупреждают они, главная игровая премия превратится в формальность, где исход предрешен за год до релиза.