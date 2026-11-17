До официального релиза Grand Theft Auto 6, который ожидается 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series X/S, остаются считаные дни. Игра уже считается крупнейшим развлекательным запуском в истории: по последним данным, предзаказы превысили 1,5 млрд долларов. Однако на фоне ажиотажа на Metacritic успела появиться спорная пользовательская оценка - 6,5/10, которая позднее была удалена модерацией сайта.

На момент публикации на странице GTA 6 насчитывалось всего 4 пользовательских "рецензий", причем ни одна из них не сопровождалась текстом. Поскольку игра официально еще не вышла и находится на руках лишь у нескольких журналистов, речь почти наверняка шла о ревью-бомбинге - скоординированной попытке занизить рейтинг до релиза. Metacritic уже удалил эти оценки, вернув страницу в состояние без пользовательского рейтинга.

Эмбарго на критику пока не снято: обзоры профильных изданий, как ожидается, появятся 18 ноября, за день до запуска. GTA 6 станет одним из немногих крупных AAA-релизов без физического носителя, поэтому до официальной даты полноценно оценить игру не может никто, кроме ограниченного круга рецензентов.

Пока неизвестно, как GTA 6 будет воспринята критиками и игроками. Очевидно лишь то, что споры вокруг ее содержания - насилия, наготы и других взрослых тем - вряд ли утихнут в ближайшее время.