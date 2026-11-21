Мир GTA 6 настолько велик, что на его полное исследование и поиск всех секретов у игроков могут уйти месяцы. Rockstar уже опубликовала полную карту Леониды, однако остался один интересный вопрос: сколько времени потребуется, чтобы пересечь её целиком на самолёте?

Как выяснилось, не так уж много. Автору эксперимента удалось пролететь от самой южной точки архипелага до северной границы карты за 4 минуты и 18 секунд на гидросамолёте Mammoth Dodo. В игровом времени путешествие заняло чуть меньше часа.

Для эксперимента журналист выбрал ближайший к дому Джейсона самолёт. Найти его оказалось несложно: шоссе Sunbelt Highway к югу от жилища героя ведёт к месту, где можно без особых проблем раздобыть воздушный транспорт. Правда, стоит держаться подальше от расположенной неподалёку военной базы.

Во время полёта автор также отметил несколько особенностей воздушного транспорта:

Гидросамолётам требуется совсем немного места для взлёта, а посадка на воду значительно безопаснее, чем на сушу.

Кинематографическая камера усложняет управление при сильном ветре.

Полёт на небольшой высоте помогает избегать полиции и лучше рассматривать окрестности.

Однако слишком низкий полёт повышает риск столкновения с чайками.

Не стоит выпрыгивать из самолёта без предварительно купленного парашюта.

Полёты над военной базой лучше исключить: нарушителям грозит четырёхзвёздочный уровень розыска.

Ранее Rockstar сравнивала размеры Леониды с предыдущими играми студии, утверждая, что новая карта примерно сопоставима с территориями GTA 4, GTA 5 и Red Dead Redemption 2 вместе взятыми.

Несмотря на то что перелёт занимает всего несколько минут, масштабы мира становятся особенно заметны при взгляде на густонаселённые города и районы, каждый из которых вполне мог бы стать самостоятельной игровой локацией.

Эксперимент позволил автору открыть значительную часть карты вдоль маршрута, однако исследовать оставшиеся территории предстоит ещё десятки часов. Теперь журналисту стало интересно проверить, сколько времени займёт аналогичное путешествие на автомобиле.