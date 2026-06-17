Несмотря на затишье, босс Take-Two внезапно подтвердил точную дату релиза GTA 6 уже этой осенью

На продолжающегося мучительного отсутствия новых трейлеров, геймеры начали всерьез сомневаться в выходе Grand Theft Auto 6 в объявленные сроки. Релиз проекта, который должен стать первым пополнением серии за последние 13 лет, ранее уже неоднократно смещался во внутренних планах — с осени 2025 года на май 2026-го, а затем и на текущий ноябрь. Однако глава материнской компании Take-Two Interactive Штраус Зельник развеял эти опасения весьма нестандартным способом.

На улице к генеральному директору Take-Two подошел автор популярного TikTok-канала «The School of Hard Knocks», который специализируется на внезапных интервью с состоятельными людьми, расспрашивая их о секретах успеха. Судя по реакции блогера, изначально он даже не подозревал, руководитель какой именно корпорации находится перед ним. Когда тиктокер задал прямой вопрос: «Мужик, так когда выйдет GTA 6?», Штраус Зельник моментально и без каких-либо колебаний ответил: «19 ноября».

Помимо ответа о самой ожидаемой игре десятилетия, Зельник ответил на ряд других вопросов блогера. Он поделился финансовыми успехами корпорации, отметив, что выручка Take-Two за 2025 год составила 6,7 миллиарда долларов, а прогноз на текущий год перевалил за 8 миллиардов. Также топ-менеджер дал молодым людям совет по бизнесу: «Никогда не идите на компромисс со своей совестью. Это единственное, что у вас есть». На вопрос о том, стоит ли людям слепо «следовать за своей мечтой», глава издательства дал весьма прагматичный ответ:

Я думаю, в половине случаев это ужасный совет. Люди должны искать точку пересечения между тем, что у них хорошо получается, и тем, что им нравится делать, но с главным акцентом именно на том, что у вас хорошо получается.

Похоже, руководство Take-Two действительно уверено, что Rockstar Games успеет завершить все работы в ближайшие пять месяцев. Релиз GTA 6 должен состоится в ноябре на консолях, но отсутствие каких либо публикаций от разработчиков все равно вызывает беспойство...