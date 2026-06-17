Несмотря на затишье, босс Take-Two внезапно подтвердил точную дату релиза GTA 6 уже этой осенью

На продолжающегося мучительного отсутствия новых трейлеров, геймеры начали всерьез сомневаться в выходе Grand Theft Auto 6 в объявленные сроки. Релиз проекта, который должен стать первым пополнением серии за последние 13 лет, ранее уже неоднократно смещался во внутренних планах — с осени 2025 года на май 2026-го, а затем и на текущий ноябрь. Однако глава материнской компании Take-Two Interactive Штраус Зельник развеял эти опасения весьма нестандартным способом.
На улице к генеральному директору Take-Two подошел автор популярного TikTok-канала «The School of Hard Knocks», который специализируется на внезапных интервью с состоятельными людьми, расспрашивая их о секретах успеха. Судя по реакции блогера, изначально он даже не подозревал, руководитель какой именно корпорации находится перед ним. Когда тиктокер задал прямой вопрос: «Мужик, так когда выйдет GTA 6?», Штраус Зельник моментально и без каких-либо колебаний ответил: «19 ноября».
Помимо ответа о самой ожидаемой игре десятилетия, Зельник ответил на ряд других вопросов блогера. Он поделился финансовыми успехами корпорации, отметив, что выручка Take-Two за 2025 год составила 6,7 миллиарда долларов, а прогноз на текущий год перевалил за 8 миллиардов. Также топ-менеджер дал молодым людям совет по бизнесу: «Никогда не идите на компромисс со своей совестью. Это единственное, что у вас есть». На вопрос о том, стоит ли людям слепо «следовать за своей мечтой», глава издательства дал весьма прагматичный ответ:
Я думаю, в половине случаев это ужасный совет. Люди должны искать точку пересечения между тем, что у них хорошо получается, и тем, что им нравится делать, но с главным акцентом именно на том, что у вас хорошо получается.
Похоже, руководство Take-Two действительно уверено, что Rockstar Games успеет завершить все работы в ближайшие пять месяцев. Релиз GTA 6 должен состоится в ноябре на консолях, но отсутствие каких либо публикаций от разработчиков все равно вызывает беспойство...
Ну это же не юбики которые одно по одному про своих ососинов повторяют, каждую неделю.
Зае уже
Клоун зельник может и заднею легко дать, сам факт что молчат ничего хорошего не сулит.
Такие новости можно уже банить. За***** уже постить новости высосанные из пальца. До третьего трейлера про игру можно забыть. А там и не за горами перенос на 2027г.