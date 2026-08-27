Netflix: продолжительность показа GTA 6 с PS5 составит 26 минут, будут русские субтитры

Расширенный показ долгожданной GTA 6 стартует на стриминговом сервисе Netflix уже сегодня, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.

В приложении Netflix появилась информация о точной продолжительности мероприятия - она составит 26 минут. В Netflix также уточнили, что все демонстрируемые материалы были записаны с обычной PS5, без упоминания PS5 Pro.

Прямой эфир будет доступен на английском языке, однако зрители смогут воспользоваться субтитрами на других языках, включая русский.