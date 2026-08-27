Netflix: продолжительность показа GTA 6 с PS5 составит 26 минут, будут русские субтитры

Расширенный показ долгожданной GTA 6 стартует на стриминговом сервисе Netflix уже сегодня, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.
В приложении Netflix появилась информация о точной продолжительности мероприятия - она составит 26 минут. В Netflix также уточнили, что все демонстрируемые материалы были записаны с обычной PS5, без упоминания PS5 Pro.
Прямой эфир будет доступен на английском языке, однако зрители смогут воспользоваться субтитрами на других языках, включая русский.
Надеюсь, видос не будет сделан по схеме "20 минут корпоративного пи3дежа ни о чём и 6 минут игрового процесса".
Надеюсь хоть чем то удивят. На слитых роликах мне не не очень то карта понравилась, город вообще маленький. Гта 7 вообще в пустыне похоже будет)
После демонстрации геймплея в 60 fps, лица пекарей требую к досмотру
развод интеллигенции.