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Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8 3 069 оценок

Netflix: продолжительность показа GTA 6 с PS5 составит 26 минут, будут русские субтитры

AceTheKing AceTheKing

Расширенный показ долгожданной GTA 6 стартует на стриминговом сервисе Netflix уже сегодня, 27 августа, в 22:00 по московскому времени.

В приложении Netflix появилась информация о точной продолжительности мероприятия - она составит 26 минут. В Netflix также уточнили, что все демонстрируемые материалы были записаны с обычной PS5, без упоминания PS5 Pro.

Прямой эфир будет доступен на английском языке, однако зрители смогут воспользоваться субтитрами на других языках, включая русский.

Разбираем последние утечки GTA 6: геймплей в открытом мире, новы механики и реальные размеры карты
Мероприятия 9
56
75
Комментарии:  75
Ваш комментарий
Pussy Punisher

Надеюсь, видос не будет сделан по схеме "20 минут корпоративного пи3дежа ни о чём и 6 минут игрового процесса".

38
Калобок
27
Traha_Global

Надеюсь хоть чем то удивят. На слитых роликах мне не не очень то карта понравилась, город вообще маленький. Гта 7 вообще в пустыне похоже будет)

17
Gradient_Zero
показа GTA 6 с PS5

После демонстрации геймплея в 60 fps, лица пекарей требую к досмотру

14
Black3D

развод интеллигенции.

9
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